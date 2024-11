© Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Jacob Kupferman

Zwei der bekanntesten Starinvestoren der Welt haben ihre Portfolio-Änderungen des dritten Quartals offengelegt. Michael Burry hat seine Investitionen in chinesische Aktien im letzten Quartal verstärkt, wobei er sich insbesondere auf Alibaba, Baidu und JD.com konzentrierte. Laut einem Bericht von Scion Capital Management hat Burry 45.000 Alibaba-Aktien hinzugefügt, was seinen Bestand auf 200.000 Aktien erhöht. Zusätzlich sicherte er diese Positionen durch den Kauf von Put-Optionen ab, die ihm Schutz bieten, falls die Aktienkurse fallen sollten. Burry hat auch seine Anteile an Baidu und JD.com erhöht; bei Baidu um 50.000 Aktien und bei JD.com hat er seine Beteiligung verdoppelt. Auch hier …