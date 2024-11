DJ EU-Kommission bestätigt Wachstumsprognose 2024 für Eurozone

DOW JONES--Die EU-Kommission hat ihre Prognosen für das Wirtschaftswachstum in der Eurozone bestätigt. "Nach einer langen Phase der Stagnation kehrt die EU-Wirtschaft zu einem moderaten Wachstum zurück, während der Desinflationsprozess weitergeht", erklärte die Behörde in ihrer Herbstprognose. Für das Jahr 2024 erwartet die Kommission ein Wachstum des Bruttoinlandsprodukts (BIP) von 0,8 (bisher: 0,8) Prozent. Für das Jahr 2025 wurde die Prognose auf 1,3 (1,4) Prozent gesenkt. Und für das Jahr 2026 veranschlagt die Behörde ein Wachstum von 1,6 Prozent.

"Das Beschäftigungswachstum und die Erholung der Reallöhne stützen weiterhin das verfügbare Einkommen, aber der Verbrauch der privaten Haushalte ist zurückhaltend", erklärte die Kommission. "Die nach wie vor hohen Lebenshaltungskosten und die zunehmende Unsicherheit nach den wiederholten extremen Schocks sowie die finanziellen Anreize zum Sparen vor dem Hintergrund hoher Zinssätze veranlassten die Haushalte, einen immer größeren Teil ihres Einkommens zu sparen."

Gleichzeitig hätten die Investitionen enttäuscht, die in der ersten Hälfte des Jahres in den meisten Mitgliedstaaten und Vermögenskategorien tief und auf breiter Basis zurückgegangen seien. "Der gegen Ende 2022 begonnene Desinflationsprozess hält trotz eines leichten Anstiegs der Inflation im Oktober an, der vor allem auf die Energiepreise zurückzuführen ist", hieß es.

Für Deutschland sieht die Behörde für 2024 jetzt ein BIP-Minus von 0,1 (plus 0,1) Prozent und für das im Jahr 2025 ein BIP-Plus von 0,7 (1,0) Prozent. Für 2026 rechnet die Kommission mit 1,3 Prozent Wachstum.

Unterdessen wurden die Prognosen für Frankreich erhöht. Für 2024 rechnet die Behörde jetzt mit 1,1 (0,7) Prozent und für 2025 mit 1,3 (0,8) Prozent. Für 2026 wird ein Zuwachs von 1,4 Prozent veranschlagt.

Für Italien senkte die Kommission ihre Vorhersagen. Für 2024 wird jetzt ein Plus von 0,7 (0,9) Prozent prognostiziert und für 2025 von 1,0 (1,1) Prozent. Für 2026 lautet die Prognose auf 1,2 Prozent.

