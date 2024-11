FLOKI, Peanut the Squirrel (PNUT) oder Flockerz - welcher Meme-Coin auf Tierbasis bietet jetzt das größte Potenzial?

In den letzten Tagen konnten viele Kryptowährungen mit Meme-Charakter besonders hohe Zuflüsse erhalten und mitunter sogar 100 Prozent und mehr an Wert gewinnen. In den letzten Stunden begann die Krypto-Welt allerdings mit den ersten Kurskorrekturen, die auf eine Vielzahl von Gründen zurückzuführen sind: Abverkäufe nach Allzeithochs, ein Abnehmen des Hypes nach der US-Wahl und die allgemeine Volatilität der Meme-Token.

Trotzdem dürfte es sich bei der aktuellen Kurskorrektur nur um eine Momentaufnahme handeln. Wir werfen aus diesem Grund einen Blick auf gleich drei Meme-Coins und verraten, wie sie zur nächsten Kursrallye performen könnten.

Meme-Coin #1: FLOKI (FLOKI)

Einer der Hauptgründe, warum der FLOKI Coin in den kommenden Wochen besonders starke Zuflüsse erhalten könnte, ist die Einführung von Valhalla. Hierbei handelt es sich um ein Play-to-Earn-Game (P2E), das bereits seit einiger Zeit in Entwicklung ist und jetzt endlich auf dem Mainnet launchen soll. Bereits in weniger als einem Monat wird das Web3-Videospiel herauskommen und soll dann der Community ermöglichen, spielerisch FLOKI-Token zu erhalten.

Bereits seit über drei Jahren - also seit der Einführung der Kryptowährung FLOKI - befindet sich Valhalla in der Entwicklung. Laut den Entwicklern konnten die verschiedenen Versionen, die bisher nur über das Testnet zugänglich waren, eine besonders starke Performance bieten und viele Community-Mitglieder bereits überzeugen.

During our most recent monthly community AMA, a community member asked our core advisor B (@100bviking) what excites him most about the Floki roadmap and what he thinks the community underappreciates.



B provided the following response:

-

Valhalla.



I think many are… pic.twitter.com/GCAT87HzLF - FLOKI (@RealFlokiInu) November 13, 2024

In Verbindung mit einem erneuten Hype am Krypto-Markt könnte FLOKI also noch bis Ende des Jahres noch einmal stark zulegen. Zumindest dann, wenn Valhalla auch von der breiten Community so aufgenommen wird, wie die Entwickler dies erwarten.

Meme-Coin #2: Peanut the Squirrel (PNUT)

Die junge Kryptowährung Peanut the Squirrel ist erst seit dem 04. November am Markt erhältlich, konnte seitdem jedoch bereits über 3.200 Prozent an Wert hinzugewinnen. Der Hauptgrund hierfür: Elon Musk hat mehrfach über den Meme-Coin auf der Social-Media-Plattform X (ehemals Twitter) gesprochen und dadurch eine starke Aufmerksamkeit auf den jungen Token gelenkt.

In Verbindung mit dem Wahlsieg von Donald Trump sorgte dies dafür, dass der PNUT-Token unerwartet starke Zuflüsse erhalten konnte und zwischenzeitlich die Marktkapitalisierung sogar auf über 2,38 Milliarden US-Dollar angestiegen war.

Die Marktkapitalisierung von Peanut the Squirrel (PNUT) in der vergangenen Woche (Quelle: CoinMarketCap)

Mittlerweile hat sich sogar die weltweit größte Kryptobörse Binance dazu entschieden, Peanut the Squirrel aufzunehmen. All das könnte dazu führen, dass sich der PNUT-Token langfristig in der Meme-Coin-Sparte festsetzen kann und ein fester Bestandteil des Top-10-Rankings bleibt.

Dann wäre es nicht unwahrscheinlich, dass die nächste Bullenrallye am Krypto-Markt auch diese Kryptowährung erneut stark pusht und sogar weitere Allzeithochs erreicht werden.

Meme-Coin #3: Flockerz (FLOCK)

Ebenfalls äußerst vielversprechend zeigt sich Flockerz im derzeit laufenden Vorverkauf, denn die Presale-Währung konnte bereits über 1,8 Millionen US-Dollar an Kapital sammeln - obwohl sie noch nicht einmal über Kryptobörsen gehandelt werden kann.

Dieser starke Erfolg dürfte auf das spezielle DAO-System (Decentralized Autonomous Organization) zurückzuführen sein, denn es wurde ein spezieller Vote-to-Earn-Algorithmus entwickelt. Im Klartext heißt das: Die Community bestimmt durch regelmäßige Abstimmungen über jede Neuerung und Veränderung - und erhält dafür sogar Bonuszahlungen in Form von FLOCK-Token.

Besuche den Flockerz-Presale noch heute!

Die Flockerz-Tokenomics ("Flockenomics") in der Übersicht

Zudem punktet Flockerz mit einem ersten Presale-Staking-Angebot: Wer noch heute in den FLOCK-Token investiert und diesen direkt im offiziellen Staking-Programm anlegt, der erhält hierfür eine jährliche prozentuale Rendite (APY) von 1.042 Prozent. Vor allem frühzeitige Anleger erhalten so die Chance, direkt an den Abstimmungen teilzunehmen, das Projekt zu beeinflussen und gleichzeitig erste Renditen zu erzielen.

Das erste Staking-Programm soll dabei nach dem offiziellen Coin Launch in einigen Wochen noch zwei Jahre lang FLOCK-Belohnungen auszahlen. Hierfür wurden satte 25 Prozent der 12,6 Milliarden Flockerz Coins reserviert, was eine möglichst effektive Dezentralisierung und Sicherheit des Netzwerks langfristig garantieren soll. Wer noch heute den FLOCK-Token erwerben möchte, kann hierfür eine Kreditkarte einsetzen oder mit ETH, USDT oder BNB bezahlen.

Investiere noch heute günstig in den FLOCK-Token!

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.