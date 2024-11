Während sich die MicroStrategy-Aktie in den vergangenen Tagen im Gleichschritt mit dem Bitcoin bewegt und nach der starken Rally seit Monatsbeginn ebenfalls eine kleine Verschnaufpause einlegt, ist CEO Michael Saylor bullisher denn je und teilt die These des AKTIONÄR. "Ich glaube nicht, dass er auf 60.000 Dollar fallen wird, ich glaube nicht, dass er auf 30.000 Dollar fallen wird, ich glaube, dass er von hier aus weiter steigen wird", sagte Saylor am gestrigen Donnerstag gegenüber CNBC. Grund dafür ...

Den vollständigen Artikel lesen ...