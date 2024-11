www.bernecker.info

Bislang war PALANTIR an der NYSE gelistet. Doch das soll sich schon sehr bald ändern: Es ist beabsichtigt, die Notierung der Stammaktien der Klasse A von der New Yorker Börse auf den NASDAQ Global Select Market zu übertragen. PALANTIR geht davon aus, dass der Handel an der NASDAQ bereits am 26. November 2024 beginnen wird. Nach der Übertragung der Aktien werden wohl die Zulassungsvoraussetzungen für den NASDAQ-100-Index erfüllt. Das macht die Papiere nun noch interessanter - wer zuschlagen will - sie werden unverändert unter dem Symbol "PLTR" gehandelt.Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion /Börsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unterim Abo oder im Einzelabruf!