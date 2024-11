Noch im Oktober musste die Ausschreibung für 130 Lkw-Ladeparks an deutschen Autobahnen verlängert werden. Jetzt hat electrive erfahren, dass zumindest eine Bewerbung eingegangen ist: LichtBlick eMobility will die E-Lkw-Ladestationen bauen. "Mit großer Freude haben wir uns für die Ausschreibung zur Lkw-Schnellladeinfrastruktur beworben!", schreibt LichtBlick in einer kurzen Info, die electrive vorliegt. "Wir sind bereit, den Wandel im Depot und auf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...