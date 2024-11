Die Finanzbranche sollte zu den größten Gewinnern unter dem neuen US-Präsidenten Donald Trump gehören. DER AKTIONÄR stellt zwei aussichtsreiche Aktien aus dem Sektor vor.Am Tag nach der US-Wahl, dem 6. November, war relativ schnell klar, dass der nächste Präsident der USA wieder Donald Trump heißt. Gerade Bank-Aktien setzten an der Wall Street zu einer nie dagewesenen Rally an. Am Ende schlossen viele Papiere von Großbanken mehr als zehn Prozent im Plus. Warum sich der Markt ausgerechnet bei dieser ...

