Der Bitcoin-Kurs hat zuletzt die Marke von 90.000 US$ geknackt. Vielfach wird davon ausgegangen, dass er bald die 100.000 US$ ein erstes Mal testen wird. Doch das muss noch lange nicht das Ende des Anstieges gewesen sein, denn ein Indikator zeigt deutlich: Beim Bitcoin ist noch Luft nach oben. 100.000 US$ im Fokus Infolge der Wahl von Donald Trump wurde beim Bitcoin zuletzt eine massive Rallye losgetreten. Die digitale Währung war zeitweise über ...

