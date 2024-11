Mainz (ots) -Bei der TeleVisionale, dem Film- und Serienfestival Baden-Baden, gehen in diesem Jahr (27. bis 29. November) zehn aktuelle Filme ins Rennen um den "Fernsehfilmpreis der Deutschen Akademie der Darstellenden Künste". Neun von ihnen können zudem den 3satPublikumspreis gewinnen; sie sind bereitsab Samstag, 23. November 2024, 6.00 Uhr, in der 3satMediathek zu sehen und von Samstag, 23., bis Mittwoch, 27. November 2024, im Abendprogramm von 3sat. Bis einschließlich 28. November 2024 können die Zuschauerinnen und Zuschauer ihren Lieblingsfilm auswählen. Der Favorit wird auf der TeleVisionale mit dem 3satPublikumspreis ausgezeichnet.3sat und die TeleVisionaleJährlich im November findet im Kurhaus Baden-Baden die TeleVisionale statt, veranstaltet von der Deutschen Akademie der Darstellenden Künste und 3sat, dem Gemeinschaftsprogramm von ZDF, ORF, SRG und ARD. Zehn aktuelle deutschsprachige Fernsehfilme und fünf Serien werden präsentiert und jeweils von einer Fernsehfilm- beziehungsweise einer Serien-Jury öffentlich diskutiert. Beim diesjährigen Festival können die Fernsehfilme vor Ort nicht in voller Länge gezeigt werden, doch wie jedes Jahr sind fast alle von ihnen in der 3satMediathek und im Abendprogramm von 3sat zu sehen: als Anwärter auf den 3sat-Publikumspreis.3satPublikumspreis: Abstimmung und PreisverleihungZuschauerinnen und Zuschauer haben von Samstag, 23. November 2024, 6.00 Uhr, bis Donnerstag, 28. November 2024, 24 Uhr, die Möglichkeit, ihren Lieblingsfilm zu wählen. Entweder unter www.3sat.de/publikumspreisoder über den QR-Code, der im Film selbst eingeblendet wird und auch in der 3satMediathek zu finden ist. Am Freitag, 29. November 2024, wird der 3satPublikumspreis abends im Rahmen der Preisverleihung der TeleVisionale verliehen.Das Programm zum 3satPublikumspreis in der Übersicht:Samstag, 23. November 2024, 20.15 UhrDas Schweigen der Esel (ORF/ARTE)Regie: Karl MarkovicsSamstag, 23. November 2024, 21.45 UhrEher fliegen hier UFOs (WDR)Regie: Gina Wenzel und Ingo HaebSonntag, 24. November 2024, 20.15 UhrQuerschuss (BR/ARTE)Regie: Nicole WeegmannSonntag, 24. November 2024, 21.45 UhrEin Mann seiner Klasse (SWR/BR)Regie: Marc BrummundMontag, 25. November 2024, 20.15 UhrMein Falke (NDR/ARTE)Regie: Dominik GrafMontag, 25. November 2024, 22.00 UhrPolizeiruf 110: Der Dicke liebt (MDR)Regie: Thomas StuberDienstag, 26. November 2024, 20.15 UhrTatort: Von Affen und Menschen (SRF/ARD Degeto)Regie: Michael SchaererDienstag, 26. November 2024, 21.45 UhrSie sagt. Er sagt. (ZDF)Regie: Matti GeschonneckMittwoch, 27. November 2024, 20.15 UhrIch bin! Margot Friedländer (ZDF)Regie: Raymond LeyKontaktBei Fragen zur Pressemitteilung erreichen Sie Dr. Britta Schröder und Dr. Katharina Rudolph, ZDF-Kommunikation, per E-Mail unter schroeder.b@zdf.de, rudolph.k@zdf.de und pressedesk@zdf.de.PressefotosPressefotos erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/3satpublikumspreis) (nach Log-in), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere InformationenDer QR-Code kann zum Abdruck unter presse@3sat.de angefordert werden.3sat - das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARDPressekontakt:Zweites Deutsches FernsehenHA Kommunikation/3sat PresseTelefon: +49 - (0)6131 - 70-12108Original-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6348/5909505