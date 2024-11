KI verändert die Welt: Chinas Shengshu stellt OpenAI in den Schatten, während Europa mit "Sovereign AI" auf Datenunabhängigkeit setzt.Künstliche Intelligenz (KI) hat im Jahr 2024 einen technologischen Meilenstein erreicht. Startups und Tech-Giganten weltweit setzen neue Maßstäbe in der KI-Entwicklung - sei es durch bahnbrechende Tools wie Shengshu Technologys "Vidu" oder durch Europas wachsendes Interesse an "Sovereign AI". Dies hat nicht nur Auswirkungen auf die globale Technologie-Landschaft, sondern auch auf Märkte, Investitionen und Branchen. Shengshu fordert OpenAI heraus Der in Peking ansässige KI-Entwickler Shengshu Technology hat mit der Erweiterung seiner Plattform "Vidu" weltweit …