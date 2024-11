Krypto Experte: Die beste Strategie für die Altcoin-Saison

In den letzten 24 Stunden korrigiert der breite Kryptomarkt um rund 2 Prozent. Damit bewegen sich Altcoins und Bitcoin weitgehend im Einklang. Während Bitcoin moderat korrigiert, gibt es bei einigen Altcoins deutliche Gewinne. So steigt XRP um rund 15 Prozent in 24 Stunden, während Cardano 8 Prozent zulegt. Dennoch mangelt es weiterhin an einer Altcoin-Saison, die in der Breite den Markt hochtreibt. Diverse Indikatoren wie der Altcoin-Season-Index sehen immer noch Vorteile bei Bitcoin.

Nun stellt sich die Frage, wie man aktuell vorgehen kann. Denn viele Analysten sehen schon eine erste Trendwende zugunsten von Altcoins. Doch was ist die beste Strategie laut Experten?

Altcoin-Saison: Das können Anleger 2024 tun

Der führende Krypto-Analyst Michael van de Poppe sieht derzeit großes Potenzial für Altcoins und empfiehlt, die aktuelle Marktphase strategisch zu nutzen. Seine Analyse basiert auf typischen Mustern in Altcoin-Saisons, die sich durch parabolische Rallyes und darauf folgende, scharfe Rücksetzer auszeichnen. Diese Dynamik bietet Chancen für Trader, von Volatilität zu profitieren.

Der Experte Van de Poppe betont, dass Altcoins in den kommenden Wochen vermehrt ausbrechen könnten, da sich Marktbedingungen häufig zyklisch entwickeln und eine neue Altcoin-Saison bevorstehen könnte. Dieser rät in dieser Phase Kursrückgänge von 20 bis 50 Prozent gezielt zu kaufen. Solche Rücksetzer sind in volatilen Marktphasen üblich und stellen eine Möglichkeit dar, Positionen zu günstigen Preisen aufzubauen. Denn kein Aufwärtstrend verläuft immer nur linear nach oben.

Der hiesige Ansatz ist dabei äußerst pragmatisch und beruht auf der Annahme, dass die Nachfrage nach Altcoins in diesem Marktzyklus kurzfristig stark steigen wird. Durch die gezielte Nutzung von Kurskorrekturen können Trader ihre Rendite maximieren. Van de Poppe warnt indirekt vor impulsivem Handeln, da das Timing entscheidend für den Erfolg dieser Taktik ist. Wenn alle Panik bekommen und verkaufen, ist es meist nicht der beste Zeitpunkt, um seine Position zu reduzieren - im Gegenteil.

Kryptomärkte bieten nach dem folgenden Analysten auch in 2024 eine einzigartige Chance für finanzielle Unabhängigkeit, wie sie zuvor kaum erreichbar war. Diese vereinen die Vorteile digitaler Innovationen mit der Zugänglichkeit des Internets, wodurch sie für jedermann offen sind. Laut dem Analysten bergen sie insbesondere in Bullenmärkten enormes Potenzial, da steigende Kurse erhebliche Gewinne ermöglichen. Der Analyst sieht in diesem Bullrun eine historische Gelegenheit, nicht nur von Kursgewinnen zu profitieren, sondern auch langfristig Werte zu schaffen. Mit der richtigen Strategie können Anleger diese Phase nutzen, um ihre finanzielle Situation nachhaltig zu verbessern.

