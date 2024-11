Die Lufthansa Gruppe steht vor einer radikalen Umstrukturierung, um Kosten zu sparen. Vor allem die Kernmarke mit dem Kranich am Heck schwächelt. An verschiedenen Stellschrauben werde gedreht, nun auch beim Personal. Laut Informationen vom Manager-Magazin sollen in der Verwaltung 20 Prozent der Stellen gestrichen werden. Die Aktie hängt noch fest. Der Lufthansa-Konzern will einem Bericht des Manager-Magazin zufolge jeden fünften Verwaltungsjob bei seiner ineffizienten Kerngesellschaft streichen. ...

