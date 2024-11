DJ MARKT USA/Powell-Zinsdämpfer wirkt - Halbleiter- und Pharmawerte im Fokus

Nach der leichteren Tendenz am Donnerstag zeichnen sich für den Start am Freitag weitere Kursverluste an der Wall Street ab. Auslöser der gedrückten Stimmung war im Handelsverlauf am Vortag US-Notenbankchef Jerome Powell mit der Aussage, dass sich die Notenbank angesichts der robusten US-Konjunktur mit Zinssenkungen Zeit lassen kann. Darauf ist am Zinsterminmarkt die Wahrscheinlichkeit einer weiteren Zinssenkung um 25 Basispunkte im Dezember auf aktuell 62 Prozent von zuvor 72 Prozent gesunken.

Konjunkturseitig steht eine ganze Reihe von Daten auf dem Programm. Besonders im Blick haben dürften Börsianer die Einzelhandelsumsätze für Oktober, zumal der Konsum als wichtigster US-Wirtschaftsfaktor gilt. Berichtet werden daneben unter anderem Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung im Oktober sowie der Empire Manufacturing Index.

Unter den Einzelwerten geben Tesla vorbörslich um ein halbes Prozent nach, belastet von einem Reuters-Bericht, wonach der designierte US-Präsident Donald Trump eine Steuergutschrift beim Kauf von Elektrofahrzeugen streichen will. Für Rivian geht es um 1,5 Prozent nach unten.

Ein unter der Erwartung ausgefallener Ausblick des Halbleiterindustrieausrüsters Applied Materials drückt den Kurs um gut 7 Prozent. Das zieht auch die Kurse von Halbleiterherstellern in Mitleidenschaft. Intel geben um 1,0, AMD um 0,7 und Nvidia um 0,6 Prozent nach.

Für Moderna geht es um 2,2 Prozent südwärts, für Biontech um 1,4 und für Pfizer um 0,5 Prozent, nachdem bereits in Europa die Aktien von Pharmaunternehmen unter Druck geraten sind. Hier belastet die Nachricht, dass der unter anderem als Impfkritiker bekannte Robert F. Kennedy Jr. das Gesundheitsministerium übernehmen soll.

Domino's Pizza machen einen Satz um über 7 Prozent. Treiber ist die Nachricht, dass Berkshire Hathaway, das Finanzbeteiligungsvehikel von Anlegerlegende Warren Buffett, einen Anteil an der Pizzakette erworben hat. Umgekehrt verhält es sich bei Ulta Beauty, wo Berkhshire Hathaway Aktien verkauft hat. Der Kurs des Kosmetikunternehmens fällt um knapp 5 Prozent.

Palantir Technologies ziehen um 3 Prozent an. Das Unternehmen will mit seinen Aktien von der New York Stock Exchange an die Nasdaq wechseln und spekuliert darauf, dass das Papier dann in den Nasdaq-100-Index aufgenommen werden dürfte.

AST SpaceMobile, ein Entwickler weltraumgestützter Mobilfunknetze und Rivale wie auch Partner von Elon Musks SpaceX, hat mit schwachen Quartalszahlen aufgewartet. Der Kurs fällt auf Nasdaq.com um 13 Prozent.

