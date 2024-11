EQS-News: Funkwerk AG / Schlagwort(e): Firmenübernahme

Funkwerk AG übernimmt renommierten VdS-zertifizierten Sicherheitstechnik-Errichter



15.11.2024 / 13:17 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





PRESSEMITTEILUNG / Corporate News Funkwerk AG übernimmt renommierten VdS-zertifizierten Sicherheitstechnik-Errichter

Stärkung der geographischen Abdeckung und Kompetenzausbau im Bereich Brand- und Einbruchmeldetechnik Kölleda, 15. November 2024 - Die Funkwerk AG, ein technologisch führender Anbieter von professionellen Kommunikations-, Informations- und Sicherheitssystemen sowie technischer Dienstleistungen, übernimmt die Limburger Sicherheitstechnik Hillebrand & Lotz GmbH (Limburger) in Diez bei Limburg, einen etablierten VdS-zertifizierten Errichter sicherheitstechnischer Anlagen. Der bisherige Alleingesellschafter Wilhelm Lotz verkauft die Gesellschaft aus Altersgründen. Der Kaufvertrag wurde heute unterzeichnet, der wirtschaftliche Übergang erfolgt voraussichtlich am 2. Januar 2025. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Limburger hat sich auf Planung, Installation und Wartung hochwertiger Sicherheitsanlagen spezialisiert. Seit 1988 bietet das Unternehmen maßgeschneiderte Lösungen in den Bereichen Einbruch- und Brandmeldesysteme, Videoüberwachung, Zutrittskontrolle und Schließanlagen an. Als zertifizierter Fachbetrieb, gelistet bei den Landeskriminalämtern Hessen und Rheinland-Pfalz, legt Limburger besonderen Wert auf Qualität und Zuverlässigkeit. Mit einem erfahrenen Team stellt das Unternehmen individuelle Sicherheitskonzepte für Unternehmen und Privatkunden bereit und gewährleistet höchste Standards im Bereich der Sicherheitstechnik. Innerhalb des Funkwerk-Konzerns wird Limburger künftig als eigenständige GmbH unter dem Dach der Funkwerk Security Solutions GmbH (FSS), einer Tochtergesellschaft der Funkwerk AG, operieren. Die nahtlose Fortführung des Betriebs wird durch das etablierte operative Führungsteam von Limburger sichergestellt, das im Unternehmen verbleibt. FSS ist ein führender Anbieter integrierter Sicherheitssysteme für kritische Infrastrukturen, Industrie und öffentliche Einrichtungen. Mit über 50 Jahren Erfahrung entwickelt das Unternehmen maßgeschneiderte Lösungen auf Basis eigener Softwareplattformen in den Bereichen Videoüberwachung und Gefahrenmanagement. FSS bietet umfassenden Service und Support an seinen neun bundesweiten Standorten, und steht für "Sicherheit Made in Germany". Durch die Übernahme von Limburger kann FSS seine Marktpräsenz im wichtigen Rhein-Main-Gebiet erweitern und wird in die Lage versetzt, seine Kunden auf einer breiteren Basis zu bedienen sowie neue Marktpotenziale zu erschließen. Das über 35-jährige Fachwissen von Limburger in den Bereichen Brand- und Einbruchmeldesysteme ergänzt die bestehenden Kompetenzen von FSS optimal. "Diese Übernahme ist für uns ein strategisch wichtiger Schritt. Mit der Limburger Sicherheitstechnik GmbH erweitern wir nicht nur unser fachliches Spektrum, sondern auch unser regionales Netzwerk, um unseren Kunden ein noch umfassenderes Dienstleistungsportfolio bieten zu können", erklärt Dr. Falk Herrmann, Vorstand der Funkwerk AG. "Gemeinsam können die Spezialisten von Funkwerk und Limburger anspruchsvolle, deutschlandweite Projekte verwirklichen, die alleine nicht machbar wären, ihre Kompetenzen vereinen und Synergien heben." Die Funkwerk AG, Kölleda/Thüringen, ist als mittelständischer Technologiekonzern spezialisiert auf lösungsorientierte Informations-, Kommunikations- und Sicherheitssysteme für den Schienenverkehr, Infrastruktur, Behörden und Unternehmen. Funkwerk-Produkte basieren auf modernsten Verfahren der Funk- und Kommunikationstechnik sowie der Datenverarbeitung und tragen zur Kostensenkung bei den Kunden bei. Weitere Informationen erhalten Sie bei: Funkwerk AG, Im Funkwerk 5, 99625 Kölleda, Tel.: 03635 458 500, Fax: 03635 458 399 E-Mail: ir@funkwerk.com Pressekontakt:

Redaktionsbüro tik GmbH, Claudia Wieland, Tel.: 0911 9597871, info@tik-online.de



15.11.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com