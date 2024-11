Die Übernahme der Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) durch die Port of Hamburg Beteiligungsgesellschaft SE, eine Tochter der MSC Mediterranean Shipping Company S.A. (MSC), steht kurz vor dem Abschluss. Am 14. November 2024 wurden alle Bedingungen für das freiwillige öffentliche Übernahmeangebot erfüllt. Nach der bereits im Oktober erfolgten Freigabe durch die Europäische Kommission wurde nun auch die letzte notwendige Genehmigung in der Ukraine erteilt. Damit ist der Weg frei für einen der bedeutendsten Übernahme-Deals im Bereich Logistik und Hafenbetrieb in Europa. Angebotspreis von 16,75 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...