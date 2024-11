Wien (www.fondscheck.de) - Antecedo-Inhaber Tönnes: "Wir befinden uns in einem epochalen technologischen Umbruch" - FondsnewsKay-Peter Tönnes hat sich beruflich Optionsstrategien verschrieben, so die Experten von "FONDS professionell". Was ihn daran fasziniere und warum er großes Potenzial bei Tech-Aktien sehe, berichte der Gründer und Inhaber der Fondsboutique Antecedo bei einem Treffen in Bad Homburg. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...