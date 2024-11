Sachwerte an sich sind Vermögensgegenstände mit reellen oder materiellen Werten. Alexander Gierens und Oliver Gröne, Gründer und Gesellschafter der Square Capital GmbH, erläutern im One On One-Gespräch mit Mein-Geld Chefin Isabelle Hägewald, warum Sachwerte etwas Besonderes sind, was sie von Werten im börslichen Handel unterscheidet und wie man Sachwerte in ein Finanzkonzept integriert. geldanlage vks sachwerte finanzbildung berater meingeldmedien oneonone

Mein Geld TV

Quelle: