SEATTLE, Washington (IT-Times) - Der Online-Händler und E-Commerce-Spezialist Amazon wehrt sich gegen chinesische Billiganbieter mit einem eigenen Discount-Angebot namens Haul. Amazon.com Inc. (Nasdaq: AMZN, ISIN: US0231351067) stellt am 13. November 2024 Amazon Haul vor, eine breite Auswahl an Produkten...

Den vollständigen Artikel lesen ...