Der Goldpreis bewegt sich am Freitag seitwärts. Unterm Strich steht jedoch die schwächste Woche seit über drei Jahren.Ausschlaggebend waren der starke US-Dollar und die wachsende Erwartung, dass die US-Notenbank die Zinssenkungen weniger aggressiv vornehmen wird. Im Wochenverlauf fiel der Preis für Gold um mehr als 4 Prozent: Am Donnerstag erreichte Gold ein Zweimonatstief und hat seit dem Rekordhoch im vergangenen Monat über 220 US-Dollar eingebüßt. Auch die Gold-Futures in den USA gaben nach. Starker US-Dollar belastet Edelmetalle Der Wahlsieg von Donald Trump sorgte für einen anhaltenden Höhenflug des US-Dollars, was Gold für Investoren außerhalb der Vereinigten Staaten teurer machte. …