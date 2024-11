Nachdem die Automatisierung in der Assekuranz zunächst nur schleppend angelaufen ist, hat nicht zuletzt die Pandemie den Wandel beschleunigt. Wie der GDV mitteilt, geht es vor allem in der Dunkelverarbeitung- als Indikator für vollautomatisierte Geschäftsprozesse - voran. Laut Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e. V. (GDV) hat die Digitalisierung in der Assekuranz an Fahrt aufgenommen. Dies belege etwa die Dunkelverarbeitungsquote, die der GDV für den Sektor erhebt und die zuletzt ...

