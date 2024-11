Die chinesische E-Mobility-Start-up-Szene ist jung, innovativ und sie ist schnell. Mit dem Speed können die europäischen Hersteller schon lange nicht mehr mithalten. Neue Modelle werden ausgerollt, neue Beteiligungen eingegangen. Der neueste Deal von Zeekr jedoch setzte die Aktie extrem unter Druck. Zeekr will 50,3 Prozent an Lynk & Co übernehmen. Das kam an der Börse nicht gut an. Die Aktie von Zeekr ging um 24 Prozent in die Knie.Zeekr will für rund 1,25 Milliarden Dollar 50,3 Prozent an Lynk ...

Den vollständigen Artikel lesen ...