Newport Beach, Kalifornien (ots/PRNewswire) -miraDry, das führende Unternehmen im Bereich der Schweiß- und Geruchsreduzierung im Büro, freut sich, seine Anerkennung als Gewinner des renommierten 2024 SHAPE Beauty Awards bekannt zu geben. Diese Auszeichnung, die von der SHAPE-Redaktion und ihrem Gremium von Schönheitsexperten vergeben wird, würdigt die besten, effektivsten und innovativsten ästhetischen Dienstleistungen, Behandlungen und von Dermatologen unterstützten Produkte, die es den Menschen ermöglichen, besser auszusehen und sich besser zu fühlen.Diese Erweiterung der SHAPE'S Beauty Awards stellt die besten professionellen Behandlungen in den Mittelpunkt - Behandlungen, die in der Arztpraxis, auf Rezept oder durch Dermatologen angeboten werden. Das SHAPE-Redaktionsteam hat jeden Preisträger gründlich getestet und geprüft, um die höchsten Standards für Sicherheit, Wirksamkeit und Zufriedenheit zu erfüllen.Die Aufnahme von miraDry in diese Elite-Liste unterstreicht seinen einzigartigen Beitrag zur Welt der nicht-invasiven ästhetischen Behandlungen. Da miraDry häufige Probleme wie übermäßiges Schwitzen und Körpergeruch auf wirksame und dauerhafte Weise angeht, bietet es eine zugängliche Lösung für Menschen, die sich selbstbewusster und wohler in ihrer Haut fühlen möchten."Wir fühlen uns unglaublich geehrt, von SHAPE mit den erweiterten Beauty Awards ausgezeichnet zu werden", sagt Jill Wassil, Chief Marketing Officer von miraDry. "Unsere Mission war es schon immer, den Menschen zu helfen, sich in ihrem täglichen Leben frei von Sorgen und Unbehagen zu fühlen, die durch übermäßiges Schwitzen verursacht werden.""Diese Auszeichnung bestätigt unser Engagement für die Bereitstellung innovativer, effektiver Lösungen, die die Lebensqualität unserer Patienten verbessern", so Robert Catlin, Chief Executive Officer. "Wir werden uns weiterhin dafür einsetzen, die Ästhetik voranzubringen, indem wir unsere Kunden und Patienten mit qualitativ hochwertigen, bewährten Behandlungen unterstützen, die zu einer unübertroffenen Patientenzufriedenheit führen."Im Rahmen des SHAPE-Engagements, die Leser mit von Experten geprüften Empfehlungen zu versorgen, bezeichnet das Preisverleihungsteam diese nicht-invasiven Verfahren liebevoll als "Tweakments" und stellt miraDry neben anderen Top-Behandlungen und ästhetischen Dienstleistungen vor, die den Einzelnen auf seiner Schönheitsreise unterstützen. Die Leserinnen und Leser von SHAPE, von denen viele aktiv nach ästhetischen Optionen suchen, können sich darauf verlassen, dass alle in diesem Jahr ausgezeichneten Produkte strenge Teststandards erfüllt haben oder von Branchenexperten geprüft wurden, so dass sie eine lohnende Investition darstellen.ÜBER MIRADRYmiraDry ist eine innovative, von der FDA zugelassene Behandlung, die eine lang anhaltende Lösung für übermäßigen Achselschweiß und Geruch bietet. Sicher, sofort und ohne chirurgischen Eingriff reduziert miraDry effektiv die Schweiß- und Geruchsdrüsen in den Achselhöhlen und bietet dauerhafte Ergebnisse und 90 % Patientenzufriedenheit. miraDry ist nach wie vor das erste und einzige Produkt seiner Art und wird weltweit angeboten, mit bisher mehr als 500.000 behandelten Patienten, Tendenz steigend. Erfahren Sie mehr unter miraDry.com.ÜBER SHAPE SHAPE ist die maßgebliche Quelle für Frauen, die einen aktiven Lebensstil führen. Über unser Magazin, unsere Website, unsere sozialen Plattformen und unsere Erfahrungen liefern wir wissenschaftlich fundierte Informationen, inspirierende Geschichten und einen bewährten Fahrplan für die Reise zu ihren Zielen. Wir verstehen sie, wir motivieren sie, und wir sprechen mit ihr direkt in einer vertrauten, freundlichen Stimme - über das Rennen, für das sie trainiert, den Kochkurs, den sie ausprobieren möchte, die Abenteuerreise, die sie unternimmt, den Trainingstrend, der ihr Interesse weckt, die neue Hautpflege, nach der sie schon lange sucht. Mit SHAPE hat sie die Mittel und die Motivation, aktiv, gesund und glücklich zu bleiben - heute und jeden Tag. Die Ermutigung und Unterstützung von SHAPE durch fachkundige Redakteure und ein Beratergremium hilft ihr, ihr Leben zu gestalten.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2109144/miraDry_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/miradry-gewinnt-2024-shape-beauty-award-fur-herausragende-leistungen-bei-asthetischen-behandlungen-in-der-praxis-302307038.htmlPressekontakt:Für weitere Informationen über miraDry oder um Interviews zu vereinbaren,kontaktieren Sie bitte: Media@miradry.comOriginal-Content von: miraDry, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/177411/5909720