NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Apple angesichts des Wahlsiegs von Donald Trump mit einem Kursziel von 211,84 US-Dollar auf "Hold" belassen. In der vorherigen Amtszeit von Trump sei Apple von Importzöllen ausgenommen worden, schrieb Analyst Edison Lee in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Der iPhone-Hersteller sei zwar bestrebt, seine Produktion zu verlagern, aber bislang werde nur jedes zehnte iPhone woanders produziert. Es sei denkbar, dass Apple erneut eine Ausnahme erhalte. Andernfalls werde dies potenziell die Bruttomarge belasten./tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 15.11.2024 / 06:41 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.11.2024 / 06:41 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: US0378331005