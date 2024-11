Aya Gold & Silver: Produktionsstart in Zgounder mit Herausforderungen

Anzeige / Werbung

Aya Gold & Silver Inc. hat den Start der erweiterten Verarbeitungsanlage in der Zgounder-Silbermine bekannt gegeben. Mit dieser Erweiterung beabsichtigt das Unternehmen, die Produktionskapazität erheblich zu steigern und sich als führender Silberproduzent zu etablieren. Die Anlage soll die jährliche Silberproduktion auf über 7 Millionen Unzen erhöhen und wird vollständig mit erneuerbarer Energie betrieben, um Kosten und Umweltbelastungen zu reduzieren. Die bisherigen Quartalsergebnisse zeigen jedoch auch die Herausforderungen, die mit der Expansion einhergehen, darunter steigende Betriebskosten und ein vorübergehender Produktionsrückgang.

Erweiterung von Zgounder: Produktionssteigerung in Reichweite

Mit der Inbetriebnahme der neuen Verarbeitungsanlage hat Aya eine entscheidende Erweiterung in der Zgounder-Mine abgeschlossen, die seit Jahren ein zentraler Bestandteil des Unternehmens ist. Vor der Erweiterung produzierte die Mine jährlich etwa 2 Millionen Unzen Silber. Durch die neue Anlage plant Aya, die Produktionskapazität auf über 7 Millionen Unzen Silber pro Jahr zu erhöhen. Anfang November begann die neue Anlage mit der Erzverarbeitung und hat bereits über 4.000 Tonnen Erz verarbeitet. Die "wet commissioning" (nasse Testphase) sei erfolgreich verlaufen, und die Anlage erreichte eine Verarbeitungsgeschwindigkeit von 95 Tonnen pro Stunde. CEO Benoit La Salle sagte: "Dieser Meilenstein ist ein weiterer Schritt, Zgounder zu einem der führenden Silberproduzenten weltweit zu machen." Besonders hervorzuheben sei der Einsatz einer neuen 60-kV-Stromleitung, die die Anlage vollständig mit erneuerbarer Energie versorge, was sowohl die Betriebskosten als auch die Umweltbelastung reduziere.

Q3-2024: Herausforderungen spiegeln sich in Quartalszahlen wider

Im dritten Quartal 2024 verzeichnete Aya Gold & Silver einen deutlichen Rückgang der Silberproduktion um 31 % auf 355.927 Unzen im Vergleich zum Vorjahr, was zu einem Umsatzrückgang und höheren Betriebskosten führte. Diese Entwicklungen sowie der schwächelnde Silberpreis belasteten den Aktienkurs erheblich. In den letzten vier Wochen fiel der Kurs um etwa 34,7 %, was die kritische Marktbewertung der Produktionszahlen und die allgemeinen Herausforderungen im Silbermarkt widerspiegele. Trotz dieser Rückschläge konnte Aya das verarbeitete Erzvolumen um 19 % steigern und berichtet solide Barmittelreserven von 73 Mio. US-Dollar per Ende des dritten Quartals - eine gute Ausgangsbasis für künftige Optimierungen.

Boumadine: Explorationserfolge eröffnen neue Möglichkeiten

Parallel zur Erweiterung der Zgounder-Mine hat Aya auch im Boumadine-Projekt bedeutende Fortschritte erzielt. Die Hauptzone wurde auf eine Länge von 5,4 Kilometern ausgedehnt, und vielversprechende Bohrergebnisse haben das Explorationspotenzial weiter gestärkt. So wies beispielsweise der Bohrkern DD24-329 einen Gehalt von 1.937 Gramm Silber pro Tonne auf einer Länge von 1,9 Metern auf. Zusätzlich haben geophysikalische Untersuchungen parallele Zonen mit hohem Potenzial identifiziert, die auf zusätzliche Ressourcen hinweisen könnten. CEO Benoit La Salle kommentierte: "Die Ergebnisse zeigen, dass Boumadine ein Schlüsselprojekt für zukünftiges Wachstum bleibt." Allerdings befinde sich das Projekt noch in einem frühen Entwicklungsstadium, was weitere Zeit und Investitionen erfordere, um das volle Potenzial zu erschließen.