Die Aktie von Ferrari hat nach den Q3-Zahlen kurzzeitig den Rückwärtsgang eingelegt. Von 428 Euro ging es bis auf 408 Euro nach unten. Die Analysten sehen in dem Rücksetzer einen guten Einstiegszeitpunkt.Ferrari meldete vor kurzem für das 3.Quartal ein bereinigtes Ebitda in Höhe von 638 Millionen Euro. 7,2 Prozent mehr im Vergleich zum Vorjahr. Der Umsatz lag bei 1,64 Milliarden Euro, 6,5 Prozent plus. Mit 3.383 ausgelieferten Luxus-Schlitten - minus 2,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr - lag Ferrari ...

