DJ Destatis nimmt Meldesystem Idev vom Netz

DOW JONES--Das Statistische Bundesamt (Destatis) hat sein Meldesystem Idev am 13. November vorübergehend vom Netz genommen. Wie Destatis mitteilte, besteht der Verdacht auf ein Datenleck. "Sicherheitshalber wurde das System unmittelbar bis auf Weiteres vom Netz genommen", heißt es in einer Mitteilung. Die Sicherheitsbehörden seien eingeschaltet worden und das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) analysiere den Sachverhalt. "Zum jetzigen Zeitpunkt liegen noch keine gesicherten Erkenntnisse vor."

Aktuell gibt es Destatis zufolge keine Hinweise darauf, dass die Idev-Systeme der Länder betroffen sind. Vorsorglich hätten jedoch die Länder bis zur Aufklärung des Sachverhalts ihre Systeme ebenfalls vom Netz genommen.

