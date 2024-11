MoonPay startet eine Plattform für selbstverwahrte Krypto-Ausgaben und Tether revolutioniert mit Hadron die Tokenisierung. Krypto wird zugänglicher und vielseitiger.Die Kryptowährungs-Infrastrukturfirma MoonPay hat mit der Einführung von MoonPay Balance einen neuen Meilenstein in der Krypto-Adoption gesetzt. Diese innovative Zahlungsplattform ermöglicht es Nutzern, Fiat-Guthaben zu speichern und für Transaktionen in nicht-verwahrten Wallets wie MetaMask, Phantom und Bitcoin.com zu verwenden. Einführung in Europa - Deutschland bleibt außen vor Die Lösung, die am 13. November angekündigt wurde, unterstützt anfänglich Zahlungen über SEPA, Faster Payments und Open Banking. Nutzer können …