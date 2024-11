SHENZHEN, China, Nov. 15, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Am 13. November ist das 2024 ASEAN-China Greater Bay Area (GBA) Economic Cooperation (Qianhai) Forum in Qianhai, Shenzhen, China, feierlich eröffnet worden. Unter dem Leitthema "Technological Leadership, Industrial Synergy" stehen bei diesem Forum fünf Unterforen, Austauschbörsen für Unternehmen sowie Matchmaking-Events für Wirtschaftskooperationen auf dem Programm. Mehr als 1.000 Vertreterinnen und Vertreter von Regierungsbehörden, Wirtschaftsverbänden, Think Tanks und Unternehmen aus China sowie aus ASEAN-Ländern sind bei der Eröffnungsfeier und den entsprechenden Veranstaltungen zugegen gewesen.

Angesichts ihrer geografischen Nähe und kulturellen Affinität kooperieren die Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area (GBA) und die ASEAN seit langem als gegenseitige wichtigste Handelspartner mit großem Erfolg. In seiner Eröffnungsrede betonte Herr Zheng Yongnian, Präsident des Institute for International Affairs, Qianhai, und Professor an der Chinese University von Hong Kong, dass die GBA- und ASEAN-Länder zusammenarbeiten sollten, um globale Herausforderungen in Angriff zu nehmen und eine nachhaltige Entwicklung zu erzielen.

Die während des Forums von der Authority of Qianhai Shenzhen-Hong Kong Modern Service Industry Cooperation Zone veröffentlichten Statistiken zeigten, dass bei der Unterzeichnungszeremonie für Wirtschafts- und Handelsprojekte 2024 zwischen der GBA und der ASEAN Vertreterinnen und Vertreter von Unternehmen sowie Wirtschaftsverbänden in zwei Regionen 15 Projekte unterzeichneten mit einem Gesamtauftragswert in Höhe von 29,99 Mrd. Yuan. Bis dato hat das Forum Handelsaktivitäten im Wert von 30 Mrd. Yuan ermöglicht und Gesamtinvestitionen von beinahe 5 Mrd. Yuan gefördert.

Das Forum ist zudem der offizielle Startschuss für das 2024 ASEAN-China GBA Overseas Study Support Program. Dieses Programm soll die Gründung der Qianhai International Education Foundation unterstützen, die vom Institute for International Affairs, Qianhai, initiiert wurde. Es zielt ferner darauf ab, die Rolle von Qianhai bei der Förderung des internationalen Austauschs weiter zu stärken, herausragende Talente aus dem Ausland für ein Studium in Shenzhen zu begeistern, den Bildungsaustausch und die Kooperation zwischen den beiden Seiten neu zu beleben sowie neue Talente mit internationaler Perspektive und interkulturellen Kommunikationsfähigkeiten hervorzubringen.

Des Weiteren sind bei dem Forum die Ergebnisse des 2023 ASEAN-China GBA Economic Cooperation (Qianhai) Forum sowie der Bericht 2023 zur ASEAN-China GBA Economic and Trade Cooperation veröffentlicht worden. Den Teilnehmenden zufolge hat sie das Forum nicht nur mit tiefgründigen Erkenntnissen zum aktuellen Status und Zukunftsaussichten von Kooperationen zwischen China und den ASEAN-Ländern versorgt, sondern ihnen die Gelegenheit gegeben, ihre internationale Zusammenarbeit auszuweiten und potenzielle Partner zu sichten.

Qianhai als Dreh- und Angelpunkt und das ASEAN-China GBA Economic Cooperation (Qianhai) Forum als Plattform nutzend, wird die GBA den Austausch und die Zusammenarbeit mit der ASEAN in verschiedenen Bereichen, wie digitale Wirtschaft, grenzüberschreitende Finanzgeschäfte und internationaler Handel, ausbauen. Das Forum wird in unserem digitalen Zeitalter als breite Plattform für internationale Akteure dienen, um sich am Austausch und an Kooperationen zu beteiligen und so industrielle Modernisierungen, Innovationen und die Entwicklung von grenzübergreifendem E-Commerce in den GBA- und ASEAN-Ländern voranzutreiben.

Quelle: The Authority of Qianhai Shenzhen-Hong Kong Modern Service Industry Cooperation Zone