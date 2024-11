München (ots) -Moderation: Louis KlamrothDas Thema: Das Corona-Trauma: Was hat die Pandemie mit uns gemacht?Die Gäste:Karl Lauterbach (SPD, Bundesgesundheitsminister)Eckart von Hirschhausen (Wissenschaftsjournalist und Arzt)Alena Buyx (Medizinethikerin)Heribert Prantl (Autor und Kolumnist "Süddeutsche Zeitung")Melanie Eckert (Psychologin und Co-Gründerin "Krisenchat")Elena Lierck (Mutter einer Long-Covid-Patientin)Klaus Stöhr (Epidemiologe und Virologe)Direkt nach der Corona-Doku: Die Pandemie hat unser Leben über lange Zeit bestimmt. Für viele erscheint sie mittlerweile weit weg, andere kämpfen noch heute mit den Folgen. Menschen mit Long Covid, Menschen, die in eine psychische Krise geraten sind. Und auch gesellschaftlich hat die Pandemie tiefe Gräben hinterlassen. Haben wir die Geschehnisse ausreichend aufgearbeitet? Wurden die Jungen in der Pandemie vergessen?Am Mittwoch finden die Nutzerinnen und Nutzer der ARD Mediathek die von Louis Klamroth kommentierten und durch redaktionelle Inhalte ergänzten Highlights der Sendung.So ist "hart aber fair" für Interessierte erreichbar: X: @hartaberfair, E-Mail hartaberfair@wdr.de, Homepage www.hartaberfair.dePressekontakt:Redaktion: Torsten Beermann (WDR)Pressekontakt: Dr. Lars Jacob, ARD-Programmdirektion, Presse und Information Tel.: 089/558944-898E-Mail: lars.jacob@ard.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/5909854