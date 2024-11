DJ WOCHENVORSCHAU/25. November bis 1. Dezember (48. KW)

=== M O N T A G, 25. November 2024 *** 10:30 DE/Ifo-Geschäftsklimaindex November 11:00 DE/Borussia Dortmund GmbH & Co KGaA, HV *** 14:30 US/Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) Oktober *** 15:00 BE/Geschäftsklimaindex November *** - EI/EZB-Ratsmitglied Makhlouf, Rede bei Society of Professional Economists Annual Dinner - DE/BDI, Mitgliederversammlung und Wahl des Nachfolgers von BDI-Präsident Russwurm D I E N S T A G, 26. November 2024 *** 07:00 DE/Siemens Healthineers AG, ausführliches Jahresergebnis und Geschäftsbericht 08:30 DE/Bundeswirtschaftsminister Habeck, BDI-Präsident Russwurm, Zweiter Vorsitzende der IG Metall Kerner, Pk vor der Industriekonferenz, Berlin 10:35 DE/Bundeswirtschaftsminister Habeck, Eröffnungsrede bei der Industriekonferenz, Berlin *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Haupt-Refi-Tenders *** 12:00 EU/EZB, Zuteilung eines 3-monatigen Langfristtenders *** 16:00 US/Index des Verbrauchervertrauens November *** 16:00 US/Neubauverkäufe Oktober *** 20:00 US/Protokoll der FOMC-Sitzung vom 6./7. November 22:30 US/HP Inc, Ergebnis 4Q M I T T W O C H, 27. November 2024 *** 02:00 NZ/Reserve Bank of New Zealand (RBNZ), Ergebnisse des geldpolitischen Rats *** 06:50 LU/Aroundtown SA, Ergebnis 3Q 08:00 GB/Easyjet plc, Jahresergebnis *** 08:45 FR/Verbrauchervertrauen November *** 09:00 DE/Konjunkturprognose des DIW - Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung *** 10:30 DE/GfK-Konsumklimaindikator November 11:00 LU/Adler Group SA, HV 13:00 DE/Bundestag, Plenum, Berlin *** 14:30 US/Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter Oktober *** 14:30 US/BIP (2. Veröffentlichung) 3Q *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) *** 15:45 US/Index Einkaufsmanager Chicago November *** 16:00 US/Persönliche Ausgaben und Einkommen Oktober *** 16:30 US/EIA-Rohöllagerbestände Vorwoche 20:00 US/Fed, Protokoll der FOMC-Sitzung 6./7. November D O N N E R S T A G, 28. November 2024 *** 02:00 KR/Koreas Zentralbank, Ergebnisse des geldpolitischen Rats 07:00 LU/Adler Group SA, Ergebnis 3Q 07:30 DE/Manz AG, Ergebnis 3Q *** 07:30 DE/Verbraucherpreise Nordrhein-Westfalen November 08:00 DE/Deutsche Beteiligungs AG, Jahresergebnis *** 09:00 ES/HVPI und Verbraucherpreise (vorläufig) November 09:00 DE/Bundestag, Plenum, Berlin *** 10:00 DE/Verbraucherpreise Bayern November *** 10:00 DE/Verbraucherpreise Brandenburg November *** 10:00 DE/Verbraucherpreise Hessen November *** 10:00 DE/Verbraucherpreise Sachsen November *** 10:00 DE/Verbraucherpreise Baden-Württemberg November *** 10:00 EU/EZB, Geldmenge M3 und Kreditvergabe Oktober *** 11:00 EU/Index Wirtschaftsstimmung November 11:00 EU/Geschäftsklimaindex Eurozone November *** 14:00 DE/Verbraucherpreise (vorläufig) November *** - DE/Delivery Hero SE, Tochterunternehmen Talabat: Letzter Tag zum Zeichnen der Aktien für Privat- bzw. institutionelle Investoren *** - DE/Rational AG, Kapitalmarkttag F R E I T A G, 29. November 2024 *** 00:30 JP/Verbraucherpreise Großraum Tokio November *** 08:45 FR/Privater Verbrauch Oktober *** 08:45 FR/Verbraucherpreise (vorläufig) November *** 09:00 CH/BIP 3Q 09:00 DE/Bundestag, Plenum, Berlin *** 09:55 DE/Arbeitsmarktdaten November *** 11:00 DE/MTU Aero Engines AG, Strategieupdate 2025 *** 11:00 EU/Verbraucherpreise Eurozone (Vorabschätzung) November *** 11:00 IT/Verbraucherpreise (vorläufig) November *** - EU/Veröffentlichung der Ergebnisse des Eba-Transparenz-Tests *** - DE/Delivery Hero SE, Tochterunternehmen Talabat: Voraussichtliche Veröffentlichung des finalen Angebotspreises - EU/S&P, Ratingüberprüfung Frankreich - EU/Erweiterter EZB-Rat - EU/Sitzung des Boards des Systemrisikorats ESRB ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

