© Foto: picture alliance / Zoonar | Viktor Gladkov

Generali übertrifft die Schätzungen für den Neunmonatsgewinn trotz der erheblichen Auswirkungen von Naturkatastrophen um 930 Millionen Euro.Umweltschäden en masse, aber trotzdem alles im grünen Bereich: Der italienische Versicherer Generali geht mit guten Zahlen voran. Die Anleger honorieren am Freitag den Einblick in die Bücher des Versicherungsriesen. Generali übertrifft die Schätzungen für den Neunmonatsgewinn trotz der erheblichen Auswirkungen von Naturkatastrophen um 930 Millionen Euro, wie der Versicherer am Freitag in Turin mitteilte. Der Betriebsgewinn stieg um 7,9 Prozent auf 5,4 Milliarden Euro und übertraf damit den Konsens der Analysten von 5,15 Milliarden Euro. Der operative …