HTEC, ein globales Unternehmen für digitale Technik und Produktentwicklung, freut sich, die Ernennung von Alex Dukic zum Chief Digital Officer (CDO) und Lawrence Whittle zum Chief Strategy Officer (CSO) bekannt zu geben, um seine digitale Transformation fortzusetzen und die strategische Ausrichtung zu verfeinern.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20241114216461/de/

With Alex and Lawrence on board, HTEC will continue to innovate its digital strategies, enhance customer experiences, and drive sustainable growth across industries. (Photo: Business Wire)