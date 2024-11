Hamburg (ots) -Hamburger Headhunter für Berlin-Brandenburg unterstützen Landkreis erfolgreich - Vertrag ist nach weniger als 60 Tagen bereits unterzeichnetEin Landkreis in Brandenburg hatte über zwei Jahre nach geeigneten Kandidat*innen für die Leitung der Katasterbehörde gesucht. Nachdem die Besetzung der Vakanz so lange erfolglos geblieben war, entschied sich der Arbeitgeber, eine Headhunting Agentur hinzuzuziehen.Die Kontrast Personalberatung GmbH (https://www.kontrast-gmbh.de/de/), eine Headhunting Agentur für den Öffentlichen Dienst (https://www.kontrast-gmbh.de/de/headhunting/oeffentlicher-dienst/) auch in der Region Berlin-Brandenburg (https://www.kontrast-gmbh.de/de/headhunter-berlin/), hat die Stelle nun innerhalb von 60 Tagen erfolgreich besetzt.Team stolz - Auftraggeber glücklichDie Headhunter sind sehr stolz auf diesen Erfolg und freuen sich mit dem Auftraggeber, dass die Besetzung der sehr spezifischen Stelle so schnell gelungen ist.Schlüssel zur erfolgreichen Rekrutierung war das fest angestellte Team, das gemeinsam fokussiert an dem Auftrag gearbeitet hat. So konnten schnell die richtigen Quellen für die gewünschte Zielgruppe erschlossen sowie geeignete Kandidat*innen professionell kontaktiert werden.Zwei Top-Kandidaten in zwei MonatenDurch diese Teamarbeit ist es der Personalberatung gelungen, der Katasterbehörde zwei hoch qualifizierte Kandidat*innen zu präsentieren. Schnell wurden vonseiten des Kunden dann Vorstellungstermine sowie Treffen für die Vertragsverhandlungen vereinbart. Der Nummer eins Bewerber hat bereits unterzeichnet und tritt die Stelle noch in diesem Monat an.Der Auftraggeber aus Berlin ist sehr glücklich und der Amtsleiter zieht eine durchweg positive Bilanz: "Wir sind sehr überrascht über die Einwerbung der beiden Kandidaten in so kurzer Zeit und sehr zufrieden mit der Qualität der Bewerbung und der ganzen Betreuung durch das Headhunter-Team der Kontrast."Pressekontakt:Kontrast Personalberatung GmbHi. A. Oliver KutzFon +49 (0)40 76 79 305 - 0E-Mail oliver.kutz@kontrast-gmb.dehttps://www.kontrast-gmbh.de/Original-Content von: Kontrast Personalberatung GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/83091/5909862