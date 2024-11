Kryptowährungen und entsprechende Aktien profitieren derzeit von der zugesagten Unterstützung des neuen US-Präsidenten Donald Trump. Seitdem Donald Trump am 05. November 2024 die US-Wahl gewonnen hat, ist der Bitcoin-Kurs in US-Dollar gerechnet bereits 34,9 Prozent gestiegen (13.11.2024). Anders als noch vor einigen Jahren ist der gewählte neue US-Präsident nun ein ausgesprochener Kryptowährungsbefürworter. Wie weit die aktuelle Rallye noch läuft, kann niemand vorhersagen. Doch Märkte preisen neue Entwicklungen in der Regel sehr schnell ein. Tipp aus der Redaktion: Nach Nvidia: 5 KI-Revolutionäre aus der zweiten Reihe! In diesem kostenlosen, exklusiven Spezialreport präsentieren wir 5 …