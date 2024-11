San Francisco (ots/PRNewswire) -Die Manager von Privatmarktfonds stehen vor einer bekannten Herausforderung: Offline-Anlegerdaten. Handgeschriebene Formulare, gescannte Dokumente oder abgetippte PDFs behindern die Arbeitsabläufe, verzögern das Onboarding und erhöhen das Risiko von kostspieligen Fehlern.Heute kündigt Anduin die Einführung seines Data Extraction Service an, der diese Ineffizienzen beseitigen und die digitale Transformation der Branche beschleunigen soll.Diese Lösung basiert auf der firmeneigenen Plattform von Anduin und kombiniert fortschrittliche OCR-Technologie (Optical Character Recognition) mit menschlicher Überprüfung, um die Datengenauigkeit zu maximieren. Sie verwandelt wichtige Dokumente für Investoren, wie Zeichnungsverträge, Steuerformulare und Kontaktformulare, in brauchbare digitale Unterlagen, die das LP-Onboarding und verschiedene Kommunikationsworkflows unterstützen.Ein schnellerer Weg zur digitalen Transformation "Der Data Extraction Service von Anduin ermöglicht es Fondsmanagern, LPs dort zu treffen, wo sie sich befinden, indem sie schnell und präzise digitale Daten liefern, unabhängig vom Einreichungsformat", sagte Eliot Hodges, Geschäftsführer von Anduin. "Während institutionelle LPs zu vollständig digitalen Arbeitsabläufen übergehen, braucht das Verhalten Zeit, um sich zu entwickeln. Dieser Dienst schließt die Lücke, indem er den Hausärzten eine sofortige, effiziente Lösung bietet und gleichzeitig ihre LP-Präferenzen unterstützt."Erzielung von Ergebnissen, auf die es ankommt:- Schnelleres Fundraising: Wandelt Offline-Zeichnungen, einschließlich AML/KYC-Dokumente, in einen Live-Fonds auf Anduin um, sodass General Partner einen einheitlichen Überprüfungsprozess anwenden können.- Vollständige Erfassung der LP-Daten: Extrahiert Daten von Wirehouses, RIAs und institutionellen Kanälen und konsolidiert 100 % der LP-Basis in einer einzigen Plattform für vollständige Transparenz und Kontrolle.- Anpassbare Ausgänge: Liefert exportfähige Daten mit benutzerdefinierten Vorlagen und nahtloser Integration in CRMs, Berichtstools und andere Systeme.- Außergewöhnliche Genauigkeit: Flexible Verarbeitung von handgeschriebenen Formularen, PDF-Dateien und mehr mit einer Wiedergabetreue von über 90 %.Der Data Extraction Service ist ab sofort verfügbar und ergänzt die umfassende Produktpalette von Anduin, zu der auch die preisgekrönte Plattform für Fondszeichnung, Datenraum und Anlegerdatenmanagement gehört. Mit diesen Lösungen können Fondsmanager ihre Abläufe rationalisieren, die Beziehungen zu den LP stärken und in einem zunehmend wettbewerbsorientierten Markt die Nase vorn haben.Informationen zu Anduin Anduin ist die führende digitale Plattform für die Verwaltung des gesamten Lebenszyklus von Fonds und LP-Beziehungen, vom ersten Kontakt bis zum Fondsabschluss und darüber hinaus. Unser Ökosystem hat weltweit über 106 Milliarden Dollar an Kapital aufgebracht, indem es mehr als 48.000 Anlegern geholfen hat, mehr als 850 Fonds zu zeichnen.Weitere Informationen finden Sie unter anduintransact.com.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2557773/Anduin_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/anduin-fuhrt-einen-ki-gestutzten-data-extraction-service-ein-um-die-arbeitsablaufe-am-privatmarkt-zu-verandern-302307233.htmlPressekontakt:Medienkontakt Huong (Steph) Nguyen,Anduin Transactions,huongnguyen@anduintransact.comOriginal-Content von: Anduin Transactions, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/177414/5909886