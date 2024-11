Der Palladiumpreis zeigt aktuell einen deutlichen Aufwärtstrend und liegt am Freitagmorgen bei 947 US-Dollar, ein Plus von 1,4 % innerhalb der letzten 24 Stunden. Doch trotz dieser jüngsten Stabilisierung steht das Edelmetall auf Wochensicht mit -4,3 % im Minus. Die Entwicklungen verdeutlichen, wie stark geopolitische Ereignisse und Marktfaktoren den Kurs beeinflussen. Besonders die Unsicherheiten rund um mögliche Sanktionen der USA gegen russische Palladiumexporte wirken als treibender Faktor und sorgen für erhöhte Volatilität an den ...

