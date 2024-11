FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen haben sich am Freitag kaum verändert. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future stieg um 0,02 Prozent auf 132,15 Prozent. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen betrug 2,35 Prozent.

Dem Markt fehlte es an klaren Impulsen. Die insgesamt trübe wirtschaftliche Lage stützt die Anleihen tendenziell. Deutschlands Wirtschaft wird dieses Jahr auch nach einer Prognose der EU-Kommission leicht schrumpfen. In einer in Brüssel vorgelegten Schätzung prognostiziert die Behörde der größten Volkswirtschaft der EU einen Rückgang des Bruttoinlandsprodukts (BIP) im laufenden Jahr um 0,1 Prozent.

Die am Nachmittag in den USA vorgelegten Konjunkturdaten belasteten den deutschen Anleihemarkt nur kurzzeitig. So sind die Einzelhandelsumsätze im Oktober stärker als erwartet gestiegen. Gestützt wurden die Umsätze vor allem durch Autoverkäufe. Die Konsumenten würden scheinbar wieder etwas mehr Zutrauen zu finden, schreiben die Experten der Landesbank Hessen-Thüringen.

Angesichts der zuletzt robusten US-Konjunktur wird an den Finanzmärkten die bisher im Dezember erwartete Leitzinssenkung durch die US-Notenbank immer mehr infrage gestellt. Auch die erwartete Politik des künftigen US-Präsidenten dämpfte die Zinssenkungserwartungen./jsl/he