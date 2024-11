Die Aktien von Palantir Technologies sind am Freitag um mehr als zehn Prozent in die Höhe geschossen und haben damit erneut ein Rekordhoch erklommen. Auslöser der Kursrally ist eine Nachricht des Tech-Unternehmens. Palantir teilte mit, dass es an der Nasdaq notiert werden würde. Zudem rechnet der Konzern damit, in den Nasdaq 100 Index aufgenommen zu werden. Das Unternehmen für Datenanalysesoftware sagte, dass es am 26. November seine Börsennotierung von der New Yorker Börse auf die Nasdaq verlagern ...

