NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Freitag nachgegeben. Der Terminkontrakt für zehnjährige Papiere (T-Note-Future) sank um 0,20 Prozent auf 109,31 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen stieg auf 4,46 Prozent.

Insgesamt robuste US-Konjunkturdaten belasteten die Anleihen. So sind die Einzelhandelsumsätze im Oktober stärker als erwartet gestiegen. Gestützt wurden die Umsätze vor allem durch Autoverkäufe. Die Konsumenten würden scheinbar wieder etwas mehr Zutrauen zu finden, schreiben die Experten der Landesbank Hessen-Thüringen.

Zudem hellte sich die Stimmung in der Industrie des US-Bundesstaates New York im November deutlich auf. Die Industrieproduktion ist im Oktober zwar gesunken - aber nicht so deutlich wie erwartet. Angesichts der zuletzt robusten US-Konjunktur wird an den Finanzmärkten die bisher im Dezember erwartete Leitzinssenkung durch die US-Notenbank immer mehr infrage gestellt. Auch die erwartete Politik des künftigen US-Präsidenten dämpfte die Zinssenkungserwartungen. Dies stützt die Renditen./jsl/he