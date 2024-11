Der Fokus auf Fundamentaldaten und die Stärke einzelner Geschäftsmodelle rückt erneut in den Vordergrund, so Gabrielle Hartmann, Fondsmanagerin und Vorständin bei Perspektive Asset Management. Im Interview spricht Gabrielle Hartmann über die aktuelle Marktlage und ihre Einschätzung zu Europa und den USA. "Ich habe mich das ganze Jahr über für europäische Aktien starkgemacht", betont sie. Sie sieht weiterhin Potenzial in Qualitätsunternehmen, die in Europa günstiger bewertet seien als ihre Pendants in den USA. Allerdings habe sich die Lage geändert: In Europa wurden die Wachstumsprognosen nach unten korrigiert, während sie in den USA angehoben wurden. Dennoch betont Hartmann, dass es in …