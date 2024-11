Best Wallet erzielt schnell 300.000 $ für nächste Wallet-Generation

Das neuartige und holistische Konzept der Best Wallet hat viele Investoren überzeugt und so konnte der Presale mittlerweile die Marke von 300.000 USD durchbrechen. Denn die Anleger versuchen sich die besten Konditionen für diesen vielseitigen Token in der umfangreichen App zu sichern.

Angesichts des hohen Nutzerwachstums und des besonderen Angebots scheint Best Wallet eine attraktivere Chance im Bereich der niedrig bewerteten Kryptowährungen zu bieten. Ähnlich erfolgreich wie der Presale könnte sich der Coin auch nach den ersten Listungen an den Kryptobörsen entwickeln.

Ebenso förderlich wirkte sich zuletzt die Rally von Bitcoin bis auf 90.000 USD auf den Vorverkauf von Best Wallet aus. Denn das FOMO hat die Investoren wieder erfasst und so versuchen sie noch für die erwarteten Anstiege des Bullenmarktes rechtzeitig die besten Kryptowährungen zu kaufen.

Im Unterschied zu den einseitigen digitalen Geldbörsen ist Best Wallet deutlich vielseitiger aufgestellt und bietet eine praktische Bündelung des Web3-Marktes an nur einem Ort. Somit können die Anwender eine vergleichbare nahtlose Erfahrung wie im Web2 erhalten, was auch die Mainstreamadoption fördert.

With the launch of our presale, now is the perfect time to explore the Upcoming Tokens feature in Best Wallet!



Get access to early-stage presales and enjoy a range of exclusive benefits:



1. Buy presale tokens directly in the app

2. Receive real-time claim updates

3. Easily… pic.twitter.com/UKbGLrz3l2 - Best Wallet (@BestWalletHQ) November 14, 2024

Der Vorverkauf schreitet in einem hohen Tempo voran und die Konditionen verschlechtern sich schrittweise, da frühe Unterstützer immer großzügiger belohnt werden. Bei Best Wallet erhalten Sie zudem exklusive frühe Investitionsmöglichkeiten in Kryptos, die zuvor nur Risikokapitalgebern mit großem Vermögen vorenthalten waren.

Für einen Zeitraum von weniger als einem Tag und 13 Stunden werden die Coins noch für 0,022575 USD angeboten. Zudem wird der exklusive Zugang über die App bald auf die Öffentlichkeit expandiert, sodass der Vorteil zu Beginn bald vorbei sein wird.

Warum sind die Web3-Wallet Best Wallet und ihr $BEST-Coin so beliebt?

Bei der Best Wallet handelt es sich um mehr als nur eine digitale Geldbörse, welche das Geld verwahrt. Stattdessen ist es eine Art Schweizer Taschenmesser auf dem Markt der Wallets. Sie besticht durch ihre Vielseitigkeit, da sie sowohl für Investoren als auch herkömmliche Nutzer alles praktisch und teilweise sogar sicherer über ein Portal zur Verfügung stellt.

Zusammen mit ihren einzigartigen Vorteilen und Funktionen hat Best Wallet schnell mehr als 1.000.000 Kunden erreicht, welche ihr Portfolio mit diesen auf die nächste Stufe mit weiteren Nullen bringen wollen.

Ein Kernelement dieser Plattform stellt der eigene $BEST-Coin dar, welcher für die verschiedenen Angebote genutzt wird und viele exklusive Vorteile freischaltet. Diesen können sich Interessierte nun noch im Vorverkaufsangebot über die App und der Rubrik "Upcoming Tokens" sichern.

Ebenso wie die Verkaufszahlen steigen, nimmt auch die Anzahl der Downloads über den Google Play Store und Apple App Store. Angetrieben werden sie auch von dem Wettlauf um die besten Konditionen des Presales der $BEST-Coins.

Zudem handelt es sich bei den "Upcoming Tokens" um eine der attraktivsten Funktionen der Best Wallet. Denn zuvor haben häufig die VC-Investoren vor den Privatanlegern investiert und dann ihre Coins an diese zu einem höheren Preis verkauft. Best Wallet demokratisiert hingegen diesen Zugang durch die Bündelung der Kleinanleger, um für fairere Marktbedingungen zu sorgen.

Eine solche Chance bietet jetzt auch der Vorverkauf der $BEST-Coins, welcher einen besonders frühen Zugang bietet. Von diesen Token kann man praktisch ein Leben lang profitieren, da man jedes Mal Handelsgebühren spart, wobei ohnehin schon immer die Preise der unterschiedlichen Anbieter miteinander verglichen werden.

Ferner soll über die App die Gefahr der Spiegelseiten verhindert werden, bei denen Nutzer beispielsweise über die Google-Suchfunktion auf unscheinbar wirkende Duplikate von seriösen Websites geleitet werden, um ihre Krypto-Assets zu stehlen. Dies kann hingegen durch die vorgeprüften Zugänge zu den Presales verhindert werden, wobei vorwiegend Start-ups mit weniger Kapital für Sicherheit stärker gefährdet sind.

Auch der Kryptoexperte Jacob Bury betont in seiner Analyse, dass der $BEST-Coin das Rückgrat des exponentiell wachsenden Ökosystems von Best Wallet ist. Dieses umfasst viele weitere Angebote wie DEX, Staking sowie bald eigene Debitkarten und einiges mehr.

Mithilfe der $BEST-Coins werden die Gebühren bei den unterschiedlichen Diensten gespart, was sich über die Zeit stark bemerkbar machen kann. Somit können Sie nicht nur ihre Kosten senken, sondern vor allem ihre Gewinne steigern.

Unter anderem werden die Gebühren bei dem Handel von Kryptowährungen gesenkt, dies bezieht sich sowohl auf Transaktionen zwischen digitalen Assets als auch Fiatwährungen. Somit sollen noch höhere Renditen möglich sein, als mit Wallets wie MetaMask.

Denn auch innerhalb der Web3-Angebote für die Nutzer wie den Gaming-Diensten gewähren die $BEST-Token besondere Konditionen. Dies sind unter anderem exklusive Spiele, kostenlose Lootboxen, Boni und natürlich ebenfalls niedrigere Gebühren.

Das ist von der Entwicklung der Wallet-Coins bis 2025 zu erwarten

Betrachtet man einmal die Kursentwicklungen der Wallet-Coins, so ist es nicht verwunderlich, dass der $BEST-Coin so schnell eine große Nachfrage verzeichnen konnte. Derzeit werden die digitalen Gelbörsen mit 1,81 Mrd. USD bewertet und haben über die vergangenen 24 Stunden ein Handelsvolumen in Höhe von 133 Mio. USD verzeichnet.

Denn sie stellen ein wichtiges Fundament innerhalb der Infrastruktur des Web3 dar, welches als die Weiterentwicklung des Internets bezeichnet wird. Dabei sind sie eine Art Portal zu den neuartigen Angeboten. Genau in dieser Hinsicht hat Best Wallet mit seiner vielseitig ausgerichteten App schnell einiges geleistet.

Es wird erwartet, dass in den kommenden sechs Monaten Millionen von neuen Nutzern in das Web3 kommen. Denn dieses bietet einige revolutionäre Funktionen, um die Welt zu verbessern. Dazu zählen gerechtere dezentrale Finanzsysteme, Play-to-Earn-Spiele, neutralere Social-Media-Dienste, fairere Bezahlung von Künstlern, neuartige Loyalitäts- und Verdienstmodelle sowie einiges mehr.

Sie alle benötigen eine Wallet, welche sich an ihre Bedürfnisse anpasst und flexibel bleibt. Schließlich hat kaum jemand Interesse und Lust, dutzende Apps auf dem Telefon zu verwahren und diese je nach Blockchain anzupassen oder andere Einschränkungen in Kauf zu nehmen. All dies löst Best Wallet auf brillante Weise.

Seit Anfang November konnten die Wallet-Coins beträchtliche Gewinne erzielen. So stieg etwa der EVM-kompatible Telcoin (TEL) über die vergangenen zwei Wochen um mehr als 70 %. Ebenso konnte der Bitget Token (BGB) in derselben Zeit seinen Wert um 54 % beträchtlich steigern. Aber auch der Carbon Browser (CSIX) notiert nun 38,6 % höher.

Entwicklung der Wallet-Coins | Quelle: Tradingview

Die niedrig bewerteten Wallet-Coins verdeutlichen das große Wachstum in diesem Sektor. Im Gegensatz dazu hat der Konkurrent Trust Wallet (TWT) im November einen Anstieg von 3,67 % verzeichnet.

Verglichen mit diesem bietet sich für die Best Wallet ein enormes Steigerungspotenzial. Denn Trust Wallet wird derzeit mit 386,92 Mio. USD bewertet, was 1.290-mal mehr als die über den Presale der $BEST-Coins eingenommenen 300.000 USD sind.

Da die Best Wallet ebenfalls eine niedrige Marktkapitalisierung wie BGB und CSIX hat, könnte sich der $BEST-Coin bei den ersten Listungen an den Kryptobörsen möglicherweise deutlich besser als Trust Wallet entwickeln. Somit steigt die Chance auf ein explosives Wachstum, wie es auch bei dem wichtigen Bewertungs-Parameter der Nutzeranzahl derzeit beobachtet wird.

So können Sie die $BEST-Coins in der Frühphase vor dem Presale kaufen

Wie bereits erwähnt, wurde der Vorverkauf von Best Wallet bisher nicht der breiten Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt. Stattdessen handelt es sich noch für kurze Zeit um ein exklusives Angebot für die Nutzer der App, um diese für ihre Treue und Unterstützung zu belohnen.

Noch können Sie sich dies aber zunutze machen, da neue Nutzer von diesem Vorteil profitieren können. Allerdings besteht die Gefahr, dass diese Lücke jederzeit geschlossen wird, um vor allem die treuesten Anwender zu belohnen.

Um die $BEST-Coins zu kaufen, können Sie die App einfach über den Google Play Store oder den Apple App Store herunterladen. Danach finden Sie den Vorverkauf auf der Startseite unter dem Tab "Upcoming Tokens".

Als früher Unterstützer können Sie die begehrten Coins mit einem großzügigen Rabatt erwerben und somit den Zugang zu exklusiven Vorteilen für eine Reihe von Web3-Angeboten erhalten. Weitere Informationen finden Sie auf der Website sowie X und Discord.

Jetzt Best Wallet entdecken!

