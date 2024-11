Die Luft um Gary Gensler wird dünn und XRP explodiert - 18 US-Bundesstaaten reichen Klage gegen die SEC ein!

Die US-Börsenaufsichtsbehörde SEC ist in den letzten Jahren einen äußerst restriktiven Kurs gegen den Kryptomarkt und seine Unternehmen gefahren. Besonders hart hat es Binance und natürlich Ripple getroffen. Obwohl die SEC und ihr Vorsitzender Gary Gensler einige Niederlagen vor Gericht einstecken mussten, ließ der umstrittene Chef der Börsenaufsicht nichts unversucht, um dem Kryptomarkt doch noch das Leben schwer zu machen. Der Kurs von $XRP ist praktisch seit Jahren durch den Rechtsstreit wie gelähmt. Doch jetzt könnte der SEC und vor allem ihren Vorsitzenden Gary Gensler genau dieses Verhalten wie ein Bumerang treffen.

(Der Kurs von $XRP ist durch den Rechtsstreit mit der SEC seit Jahren wie gelähmt - Quelle: Tradingview.com)

Gensler steht stark unter Druck!

In den letzten Jahren befand sich Gary Gensler in einer recht luxuriösen Situation. Der noch amtierende US-Präsident Joe Biden hielt stets seine schützende Hand über den SEC-Vorsitzenden und ließ ihn praktisch nach Lust und Laune schalten und walten. Die Vizepräsidentin Kamala Harris unterstützte ihn sogar noch bei diversen Verfahren kräftig.

Doch dieser Schutzstatus, den Gensler durch die Biden-Administration genoss, endet spätestens am 20. Januar. Zumindest offiziell, inoffiziell scheint die Luft um Gensler jetzt schon dünn zu werden. Denn 18 republikanische US-Bundesstaaten, darunter Kentucky, Nebraska, Tennessee, West Virginia, Iowa, Texas und andere haben in Zusammenarbeit mit ihren jeweiligen Generalstaatsanwälten und dem DeFi Education Fund eine Klage gegen die SEC, ihren Vorsitzenden Gary Gensler und alle Comissioner eingereicht.

https://twitter.com/EleanorTerrett/status/1857147653592936631

Die Krypto-Community feiert die Klage gegen den mehr als umstrittenen SEC-Vorsitzenden bereits breit und fröhlich. In vielen Posts auf X (ehemals Twitter) schrieben Nutzer und Analysten "Grill den Gensler", was zeigt, wie stark die Abneigung der Branche und Community gegen die SEC und ihr zu starkes Vorgehen gegen den Kryptomarkt ist.

Genau dieses hat im Übrigen auch dazu geführt, dass sich jetzt die Schlinge um Genslers Hals zuzieht. Denn in der Klage wird argumentiert, die SEC habe ihre Kompetenzen und Befugnisse mit ihrem Vorgehen weit überschritten. Zudem wollen die US-Bundesstaaten in Zukunft mehr eigene Befugnisse bei der Regulierung des Kryptomarktes.

Der XRP-Kurs explodiert geradezu!

Was Gary Gensler und seinen Anhängern in der SEC wohl wenig Freude machen dürfte, macht den Investoren von $XRP umso mehr. Der Kurs des Ripple-Coins explodiert geradezu. Über 73 Prozent ist der Kurs von $XRP in den letzten Tagen seit der US-Wahl angestiegen. Besonders dynamisch war der Anstieg der letzten Tage, der unter hohem Volumen erfolgte.

(Der Kurs von $XRP ist in den letzten Tagen unter hohem Volumen regelrecht explodiert - Quelle: Tradingview.com)

Ein Grund für die Euphorie am Kryptomarkt bzw. unter der $XRP-Community ist wohl auch, dass ein offener Brief von Gary Gensler aufgetaucht ist, der den Rücktritt des SEC-Vorsitzenden andeutet. Damit möchte er wohl einem mehrfach angekündigten Rausschmiss von Donald Trump zuvorkommen. Wenn die SEC nicht mehr unter der Federführung von Gary Gensler agiert, könnte ihr Kurs deutlich liberaler werden. Damit könnten zahlreiche innovative Krypto-Projekte, die oft von der US-Börsenaufsicht ausgebremst wurden, hohe Gewinne erzielen.

Heute freuen sich $XRP-Anleger aber in erster Linie darüber, dass Donald Trump die Kapitalertragsteuer auf Krypto-Gewinne fallen lassen könnte, wenn sie mit Coins von amerikanischen Unternehmen erzielt werden. Ripple ist ein amerikanisches Unternehmen, weshalb der $XRP-Kurs heute um über 20 % gestiegen ist. Trump schafft durch seinen America First Ansatz einen direkten Anreiz für Amerikaner, in $XRP zu investieren.

