Wird das die letzte Korrektur vor dem neuen Allzeithoch für Solana?

Der Kryptomarkt macht in den letzten beiden Tagen eine kleine Pause von seinem phänomenalen Anstieg. Diese kleine Konsolidierung ist auch durchaus gesund, wenn man die extrem starke Bewegung seit dem 5. November bedenkt. Während der Bitcoin ($BTC) mit 93.434,36 US-Dollar bereits ein neues Allzeithoch markiert hat, ist Solana ($SOL) davon noch ein gutes Stück entfernt. Doch zumindest konnte der mittlerweile 4. größte Coin der Welt ein neues Jahreshoch erreichen. Und das könnte der letzte Halt vor dem neuen Allzeithoch sein.

(Der Kurs von Solana ist noch über 22 Prozent von seinem Allzeithoch entfernt - Quelle: Tradingview.com)

Der Solana-Kurs hat seine wichtigste Unterstützungslinie gehalten!

Dass die aktuelle Korrektur gesund und höchstwahrscheinlich unbedenklich ist, zeigt ein schneller Blick auf den Chart. Denn der Kurs hat die wichtige Unterstützungslinie bei 209,90 US-Dollar, die vom ehemaligen Jahreshoch aus dem März gebildet wurde, ohne Probleme gehalten. Das zeigt, dass die Stimmung in Solana nach wie vor sehr bullisch ist.

Das Handelsvolumen war zudem im Anstieg hoch, während es in der Korrektur leicht rückläufig ist. Das bedeutet, deutlich mehr Anleger wollten den Coin kaufen, als er angestiegen ist, als ihn jetzt aufgrund der Korrektur verkaufen möchten. Ein sehr starker Indikator für weiter steigende Kurse.

(Der Kurs von Solana hat direkt an der wichtigen Unterstützungslinie bei 209,90 US-Dollar gehalten - Quelle: Tradingview.com)

Die Rallye in Solana ist also nicht nur stark, sondern auch nachhaltig. Es ist sehr wahrscheinlich, dass Solana und viele Coins aus seinem Ökosystem in den nächsten Wochen wieder stark ansteigen, speziell wenn der Bitcoin in Richtung 100.000 US-Dollar läuft. Da es im Chart keine weiteren Widerstände gibt, ist ein Anstieg auf das Allzeithoch bei 260,06 US-Dollar sehr wahrscheinlich.

An dieser Stelle wird der Kurs von Solana aber höchstwahrscheinlich erst einmal eine Korrektur hinlegen. Wer also auf deutlich höhere Gewinne abzielt, als die möglichen 22 Prozent in $SOL, sollte seinen Blick etwas weiter fassen. Es gibt derzeit einige Alternativen wie etwa Pepe Unchained ($PEPU), ein Coin, der ebenfalls ein Ökosystem begründen und deutlich höher steigen könnte.

Erfahre jetzt alles über das Potenzial von $PEPU.

Wird $PEPU einer der Top 20 Coins?

Es gibt nur wenige Coins auf dem Kryptomarkt, die die Möglichkeiten, Voraussetzungen und vor allem das Potenzial haben, ein ganzes Ökosystem zu begründen. Aber Pepe Unchained könnte genau so ein Coin sein. Der Coin hat nämlich seine eigene, auf Ethereum basierende Layer-2-Lösung und damit eine eigene Blockchain. Die moderne $PEPU-Blockchain sorgt dafür, dass Transaktionen 100x schneller und deutlich günstiger abgewickelt werden können als mit Ethereum.

Die PEPU-Chain macht also Solana in Sachen Kosten und Geschwindigkeit in jedem Fall Konkurrenz. Daher könnte die effiziente $PEPU-Blockchain bald auch für andere spannende Projekte genutzt werden. Sollten neue Coins auf der Layer-2 von $PEPU aus dem Boden sprießen, entstünde ein ganzes, eigenständiges $PEPU-Ökosystem, was den Coin und seine Investoren mit hohen Gewinnen belohnen würde.

Anleger haben zudem bei $PEPU einen einzigartigen Vorteil. Da sich der Coin noch in seinem ICO befindet, können Interessenten jetzt zu niedrigen Kursen in Pepe Unchained investieren, und zwar noch bevor sich ein mögliches $PEPU-Ökosystem bildet. Allerdings läuft das Initial Coin Offering von Pepe Unchained schon bald aus. Nur noch 27 Tage haben Anleger Zeit, ehe der vermutlich beste Zeitpunkt für einen Einstieg in $PEPU für immer vorbei ist.

Hier findest du die Website von $PEPU.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.