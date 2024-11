Viraler Memecoin-Presale erzielt 31,5 Mio. $ und rund 1,5 Mio. $ täglich

Der vermutlich viralste und bisher nicht gelistete Memecoin ist Pepe Unchained, welcher mit seinem Presale mittlerweile schon 31,45 Mio. USD eingeworben hat. Denn das Team plant, den Markt der Memecoins mit einer Reihe von bahnbrechenden Funktionen und Vorteilen zu revolutionieren.

Somit hat es den Zeitgeist richtig erkannt, da 75 % aller Memetoken in diesem Jahr erstellt wurden. Allein bei dem Hauptkonkurrenten sind es derzeit 39.599 neue Memecoins und 3,37 Mio. USD an Gebühreneinnahmen pro Tag. Während dieser seine rekordverdächtigen Gewinne privatisiert, bietet Pepe Unchained erstmalig für Kleinanleger eine direkte Beteiligungsmöglichkeit.

Angesicht der explodierenden Suchanfragen auf CoinMarketCap, wo es die am meisten gesuchten Coins sind, der hohen Beteiligung von mehr als 50 % aller Krypto-Investoren sowie den On-Chain-Daten und Memecoin-Statistiken, welche auf den Memetoken-Superzyklus hindeuten, ist die überwältigende Nachfrage nach Pepe Unchained nicht verwunderlich.

Das Team plant ein eigenes Ökosystem mit unterschiedlichsten Angeboten, welche für eine vielfältige organische Nachfrage sorgen. Überdies sollen die Konditionen durch unter anderem die eigenen Skalierungslösung und die Eliminierung des Angebots deutlich verbessert werden, was die Adoption fördert.

Eine der vielversprechendsten Entwicklungen stellt jedoch das Pepe Pump Pad dar, das in Konkurrenz zu Pump.Fun geht. Dieses positioniert sich im Unterschied zu dem Marktführer allerdings auf einer deutlich verbreiteteren Blockchain, welche auch ohne die Memecoins auf ein hohes Volumen kommt. Hingegen machen die Transaktionen der Memetoken auf Solana derzeit sogar mehr als 50 % aller On-Chain-Transfers aus.

Diese hohe Nutzeraktivität und die damit verbundenen Gebühren könnte Pepe Unchained wieder auf Ethereum zurückholen. Denn die Krypto-Community ist vorwiegend aufgrund der hohen Gebühren und der niedrigen Geschwindigkeit zu Solana geflohen. Deshalb erwarten einige auch, dass $PEPU sogar das Interesse und die Förderung von Vitalik Buterin erhalten könnte, nachdem er bereits bei X auf der Watchlist von Mario Nawfal gelandet ist.

Wie auch bei Pump.Fun wird es bei dem Pepe Pump Pad eine Bonding-Kurve geben, welche erreicht werden muss, damit die neuen Memecoins an den dezentralen Kryptobörsen gelistet werden. Für die Erstellung der neuen Memetoken wird eine geringe Gebühr in Höhe von 0,02 SOL oder umgerechnet 4 USD verlangt. Durch die ersten Anstiege können diese jedoch schnell wieder herausgeholt werden.

Pepe Unchained ist positioniert, um Pump.Fun den Rang abzulaufen

Bisher wurde bekannt gegeben, dass sich das Pepe Pump Pad von Pepe Unchained schon in der Testphase befindet. Allerdings sind noch keine konkreten Details über die Funktionsweise bekannt.

Laut Quellen, welche Insidern nahestehen, soll es ähnlich wie das Launchpad von Pump.Fun gestaltet worden sein. Im Unterschied zu diesem wird es sich jedoch um eine optimierte Version handeln, die unter anderem einfacherer und lukrativer ist. Zudem wurde erwähnt, dass es schon bald für den Start bereitstehen wird und somit die ersten Einnahmen erwirtschaften kann.

Ein großer Vorteil von Pepe Unchained ist die eigene Skalierungslösung. Denn mit dieser kann es eine deutlich höhere Effizienz erreichen und seinen Nutzern eine bessere Erfahrung ermöglichen. All dies macht das Angebot von Pepe Unchained noch attraktiver.

Bisher gibt es keine weiteren Informationen über das Gebührenmodell des Projektes. Vermutlich wird es sich zu Beginn jedoch für ein besonders günstiges Modell entscheiden, um somit die Attraktivität zu steigern und neue Nutzer zu gewinnen, bis es sich stärker etabliert hat.

Auf Pump.Fun wurden über die vergangenen 24 Stunden 11.432.662 Transaktionen und ein Handelsvolumen von 3,68 Mrd. USD gemessen. Davon könnten bald auch die Investoren der $PEPU-Coins profitieren.

Sein Vorgänger Pepe konnte über die vergangenen 19 Monate eine Marktkapitalisierung in Höhe von 9,25 Mrd. USD erreichen. Im Vergleich zu seinem initialen Listungspreis von 0,00000000001060 USD ist er bis auf 0,00002194 USD um sensationelle 206.981.032 % gestiegen.

Bedenkt man, dass dieser Memecoin keinen Nutzen hat und Pepe Unchained eine optimierte Version von ihm darstellt, könnte sich dieser möglicherweise noch wesentlich besser entwickeln. Schließlich kommt zu der spekulativen Nachfrage auch die organische hinzu.

Gesteigert werden soll diese auch durch das Inkubatorenprogramm, welches auf eine langfristige Zukunft von Pepe Unchained schließen lässt. Ferner bietet es neben dem Pepe Pump Pad auch eine DEX, einen Block-Explorer, eine Staking-Funktion und mehr, was ihn ebenfalls von seinem Vorgänger unterscheidet.

Pepe Unchained hat eine Marktkapitalisierung von 102 Mio. USD und Wale kaufen weiter

Derzeit werden die $PEPU-Coins für einen Preis in Höhe von 0,01283 USD angeboten. Bei einer Gesamtversorgung in Höhe von 8 Mrd. Token kommt das Projekt somit bereits auf eine Marktkapitalisierung von 102 Mio. USD.

Noch wurde $PEPU jedoch nicht an den Kryptobörsen gelistet. Dennoch ist es schon ein außerordentlich positives Anzeichen, wenn es ein neuer Memetoken so schnell in die Reihen der führenden Memecoins schafft. Somit würde er sich im CoinGecko-Ranking der Memecoins auf Platz 68 befinden, was ihm wiederum eine höhere Sichtbarkeit verleiht und Kapitalflüsse begünstigt.

Wenn Sie nun die aktuelle Bewertung von Pepe Unchained sehen und die von Pepe daneben stellen, so wird klar, dass sich sein Kurs um das 920-Fache steigern kann, denn so viel höher wird der nutzlose Vorgänger bisher noch bewertet.

Somit könnten Investoren aus einem Investment in Höhe von 1.000 USD einen Gewinn von 920.000 USD erzielen. Daher ist es auch nicht verwunderlich, dass Wale so oft und viel in Pepe Unchained investieren. Erst jetzt wurde wieder von einem Investor berichtet, welcher $PEPU-Coins für umgerechnet rund 50.000 USD erworben hat.

https://etherscan.io/tx/0x1b41371e330b19959d8378ce5a3fe5004b70629271ef6b5434db343951cf2206

Ein anderer Anleger hat sogar 100 ETH oder umgerechnet 310.000 USD in Pepe Unchained investiert. Die Wallet kann unter dem folgenden Etherscan-Link aufgefunden werden und verdeutlicht das überwältigende Interesse.

Bemerkenswert ist auch, wie viele Tokeninhaber Pepe Unchained mit seinem Vorverkauf schon erreicht hat. Denn dieser zählt mittlerweile mehr als 100.000 Wallets, was auf eine große Popularität schließen lässt.

Zudem kann der Memecoin somit schon für einen wichtigen Faktor sorgen, auf welchen die zentralen Kryptobörsen bei ihren Listungen achten. Denn diese sind aufgrund der Gebühreneinnahmen darum bemüht, für das höchste Handelsvolumen zu sorgen.

Daher sind die Erwartungen auch sehr hoch, dass Pepe Unchained einen ähnlich explosiven Start wie andere Memecoins hinlegen konnten, die schnell an vielen der führenden Kryptobörsen gelistet wurden. Angesichts der hohen Kaufaktivität der Wale könnte dies nun die letzte Gelegenheit für das Vorverkaufsangebot sein.

PEPU Ready to Skyrocket? Pepe Unchained Secures $17.5M in ICO! Pepe Unchained is shaking up the crypto scene, pulling in an impressive $17.5M during its ICO!

Investors are diving into PEPU, a meme coin that's generating serious buzz.

Currently priced at $0.00984,… pic.twitter.com/pvvXbAf2ON - The Crypto Whale (@TheCryptoWhale_) October 7, 2024

Wie schnell die parabolischen Anstiege am Memecoin-Markt geschehen können, beweisen immer wieder die zahlreichen Beispiele der Listungen. Erst kürzlich wurde Pepe bei Robin Hood aufgenommen, was dem Memetoken zu einem Tagesplus in Höhe von 73 % verhalf. Denn dabei handelt es sich um eine der führenden CEXs.

Die zentralen Kryptobörsen haben das enorme Handelsvolumen der Memecoins gesehen und wollen daher nicht einen Großteil der derzeitigen Einnahmen des Kryptomarktes verpassen. Daher entschließen sich mittlerweile auch immer mehr auf Sicherheit bedachte Anbieter wie Coinbase für Listungen von ihnen.

Das Team von Pepe Unchained hat zudem schon bekannt gegeben, dass es am Abschluss des Presales am 13. Dezember den $PEPU-Coin an Tier-1-Börsen listen wird. Angesichts dessen und des FOMOs könnte sich dieser ähnlich erfolgreich wie der Vorverkauf entwickeln.

Laut der Einschätzung des Krypto-Analysten Jacob Crypto Bury könnte Pepe Unchained um 10x steigen, was er neben dem attraktiven Geschäftsmodell vorwiegend auf die CEX-Listings zurückführt.

Schließlich handelt es sich aufgrund der optimistischen Erwartungen, der leichteren Zugänge, den Marketingeffekten und mehr um ein Ereignis mit besonders hoher Volatilität und attraktiven Chancen, was News-Trader für sich nutzen.

So können Sie möglicherweise noch die letzten $PEPU-Coins kaufen

Der Vorverkauf von Pepe Unchained schreitet in einem sehr hohen Tempo voran, sodass der Ausverkauf wahrscheinlich schon deutlich vor dem angesetzten Termin des 13. Dezembers erfolgen wird. Denn zuletzt ist das Verkaufstempo auf rund 2 Mio. USD täglich gestiegen. Daher könnten schon in der nächsten Woche keinen $PEPU-Coins im Presale-Angebot mehr verfügbar sein.

Interessierte könnten an dem Vorverkauf über die Website oder die noch sicherere Möglichkeit der Best Wallet teilnehmen. Dort finden sie über die Startseite unter der Rubrik "Upcoming Tokens" die unterschiedlichen Vorverkäufe sowie den für Pepe Unchaiend.

Sofern Sie die $PEPU-Coins über die App von Best Wallet erwerben, erhalten Sie diese sogar vor der offiziellen Beanspruchungsphase. Ein weiterer Vorteil dieser vielseitigen digitalen Geldbörse ist, dass sie sogar Kleinanlegern die exklusiven Vorzüge bei Presales gewährt, welche ansonsten nur Venture Capitalists erhalten. Somit will es für fairere Marktbedingungen sorgen.

Pepe Unchained wird von Profis entwickelt und daher werden selbstverständlich auch die Smart Contracts von den Blockchain-Sicherheitsexperten von Coinsult und SolidProof auf Risiken überprüft. Bisher konnten keinen Schwachstellen identifiziert werden, sodass Anleger von einer höheren Sicherheit profitieren. Ferner begünstigt die Entwickleraktivität, die Kapitalflüsse und den Kurs.

Der stetig wachsenden Gemeinschaft von Pepe Unchained können Sie sich über die sozialen Medien wie X und Telegram anschließen. Dort erhalten Sie auch besonders schnell die neuesten Informationen über das Projekt, wie die Entwicklungen des Inkubatorenprogramms, welchem Sie sich auch über die Website anschließen können.

Jetzt optimierte Memecoin-Infrastruktur entdecken!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.