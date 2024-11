Berlin/Duisburg (ots) -Am Abend der 26. Medienpreisverleihung in Berlin hat die Kindernothilfe unter der Schirmherrschaft von Svenja Schulze, Bundesministerin für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, herausragende Beiträge zu Kinderrechtsthemen geehrt.- 1. Platz "Story on Stage"-Preis: Sebastian Bellwinkel mit der TV-Dokumentation "Das Tabu im Tabu - Kindesmissbrauch durch Frauen" (SWR)- 1. Platz "Preis der Kinderjury": Jana Magdanz mit dem Hörfunkbeitrag "Wenn der Tod allgegenwärtig ist - im Kinderhospiz" (WDR)- Sonderpreis: Carolin Kebekus mit KINDERstören (ARD)"Die Dokumentation von Sebastian Bellwinkel löst einen wahren Schockmoment aus und hat es geschafft, die Aufmerksamkeit auf ein Thema zu lenken, das bisher von der Öffentlichkeit weitestgehend ignoriert wurde", so Valerie Niehaus, Laudatorin für den "Story on Stage"-Preis."Auch traurige Themen gehören zum Leben dazu und wurden in dem Beitrag so erzählt, dass wir sie verstehen können", begründeten die Kinder ihre Wahl für den "Preis der Kinderjury"."Es ist nicht nur die Künstlerin, die wir heute ehren, sondern die zivilgesellschaftliche Aktivistin Carolin Kebekus, die Verantwortung übernimmt und durch ihre Arbeit einen bedeutenden Beitrag zu einer gerechteren und kinderfreundlicheren Gesellschaft leistet", sagt Jurymitglied und NDR-Chefredakteur Andreas Cichowicz über die Entscheidung für den Sonderpreis.Unter den Gästen waren die Schauspielerinnen Natalia Wörner, Sina Tkotsch, Heike Kloss, Kerstin Linnartz, die Schauspieler und Sprecher Manou Lubowski und Malte Arkona sowie Moderator Jafaar Abdul Karim. Der Abend wurde von Kindernothilfe-Botschafterin Sabine Heinrich und Juli Kraus moderiert.Hinweis: Ab 22.30 Uhr finden Sie hier kostenlose Pressefotos zum Downloaden: www.kindernothilfe.de/fotos-medienpreis-2024 .Der "Story on Stage"-Preis sowie der Sonderpreis sind mit jeweils 5.000 Euro und der "Preis der Kinderjury" mit 10.000 Euro dotiert. Die Preisgelder werden von Partnern der Kindernothilfe zur Verfügung gestellt. Weitere Infos gibt es unter: www.kindernothilfe.de/medienpreis.Die nächste Bewerbungsphase für den Medienpreis 2025 startet ab sofort unter: www.kindernothilfe.de/story-on-stage-preis und www.kindernothilfe.de/preis-der-kinderjury.Als eine der größten christlichen Kinderrechtsorganisationen in Europa schützt, stärkt und fördert die Kindernothilfe mehr als 2,2 Millionen Kinder in 36 Ländern. Seit 1999 verleiht die Kindernothilfe den Medienpreis für Kinderrechte.Pressekontakt:Angelika Böhling, PressesprecherinAngelika.Boehling@kindernothilfe.deTel: 0203.7789-230; Mobil: 0178.8808013Original-Content von: Kindernothilfe e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/40844/5909925