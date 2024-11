Wird Crypto All-Stars die neue Krypto-Revolution?

Der Bitcoin zeigt seit gestern eine leichte Korrektur, aber es scheint bereits klar zu sein, dass der Kurs sich nur darauf vorbereitet, mit ordentlichem Momentum durch die wichtige und heiß erwartete Marke von 100.000 US-Dollar zu steigen. Während sich der Bitcoin auf seinen nächsten großen Anstieg vorbereitet, bereitet sich aber unter dem Radar der meisten Krypto-Wale und Analysten ein neuer Coin mit einem unglaublich revolutionären Projekt auf einen Raketenstart an den Börsen vor.

Auf dieses Projekt hat der Kryptomarkt lange gewartet!

Die beste und einfachste Möglichkeit für Kryptoanleger, sich ein passives Einkommen aufzubauen, ist das Staking von Coins. Das kann sich aber recht umständlich gestalten, denn verschiedene Coins benötigen oft auch verschiedene Wallets und verschiedene Staking-Pools. Dem will aber ein neues und noch relativ unbekanntes Projekt am Kryptomarkt Abhilfe schaffen.

Das Vorhaben nennt sich MemeVault-Ökosystem, wird von Crypto Allstars auaf den Markt gebracht, und es könnte den Kryptomarkt für immer verändern. Denn der MemeVault ist der erste große Staking-Pool in dem jeder Coin unabhängig von seiner Blockchain gestakt werden kann. Das einzige, was Anleger brauchen, um den MemeVault zu nutzen, ist sein offizieller Coin, der $STARS-Token. Laut verschiedener Analysten könnte der Coin bald durch die Decke gehen.

(Im MemeVault können die verschiedenen großen Meme-Coins in einem einzigen Pool gestakt werden - Quelle: cryptoallstars.io)

Der $STARS-Token ist der offizielle Coin des MemeVaults. Diesen benötigen Anleger, wenn sie Coins mit dem neuen Protokoll staken wollen. Je mehr $STARS ein Anleger hält, desto höher die Staking-Rendite im MemeVault. Daher explodiert die Nachfrage nach $STARS derzeit geradezu. Mittlerweile beträgt die Vorverkaufssumme bereits 3,85 Mio. US-Dollar, und sie steigt praktisch stündlich an. Laut Analysten könnte das aber erst der Anfang sein. Denn wenn die großen Krypto-Wale erst einmal hören, was der MemeVault alles kann, werden sie sich höchstwahrscheinlich auf Crypto All-Stars stürzen und den Kurs stark nach oben treiben.

Zudem könnte das Angebot der limitierten Tokens nach dem Handelsstart an den Börsen schnell knapp werden. Denn die Wale müssen den Coin nicht nur besitzen, sondern auch halten, um den MemeVault zu nutzen. Es ist selbsterklärend, dass ein knappes Angebot bei starker Nachfrage im Regelfall zu einer starken Kurssteigerung führt, was auch bei Crypto All-Stars passieren könnte. Mittlerweile glauben über 20.000 Anleger an das Projekt, die eine starke und treue $STARS-Community auf den sozialen Netzwerken wie X (ehemals Twitter) und Telegram bilden. Für Anleger könnte heute der günstigste Kurs für den Einstieg sein.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.