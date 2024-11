Erfurt (ots) -Riesiger Jubel am Abend in den TV-Studios in Köln-Bocklemünd: In der "KiKA Award"-Live-Show ehrten KiKA, ARD und ZDF in sechs Kategorien Stars und Idole der Kinder und ein besonderes Engagement-Projekt. Eine 30-köpfige Kinderjury hatte zuvor aus über 1.500 Vorschlägen und Projektbewerbungen entschieden, wer fürs anschließende Publikums-Voting auf der Nominierungsliste stehen sollte. Mehr als eine halbe Million Stimmen gingen auf kika.de ein. Und so hat das KiKA-Publikum entschieden:Der erste Award des Abends wurde in der Kategorie "Content Creator" vergeben. Ben Blümel vom Patenformat"KiKA LIVE" (KiKA) überreichte Social Media-Star Lewinray die Auszeichnung. "Ich bin das erste Mal im TV und freue mich wirklich sehr. Meine Arbeit hat sich ausgezahlt - danke an alle, die für mich gevotet haben!"Johannes Zenglein vom "Tigerenten Club" (SWR), überreichte in der Kategorie "Sport" Ex-Fußball-Profi Toni Kroos die Auszeichnung, für die er sich per Video-Grußbotschaft aus Madrid beim KiKA-Publikum bedankte: "Besonders freut es mich, dass eine Kinderjury die Nominierten ausgewählt hat und so viele Kinder abgestimmt haben."Schauspielerin Emilia Maier konnte sich in der Award-Kategorie "Film" durchsetzen und freute sich über die Trophäe: "Oh, wow. Voll gut! Es ist richtig schön, weil wir Filme drehen, die euch bewegen und wir euch beim Aufwachsen begleiten können." Formatpatin Soraya Jamal von "Team Timster" (KiKA/NDR/rbb) gratulierte auf der Bühne.In der Kategorie "Musik" verkündete Singer-Songwriter Luca Hänni stellvertretend für das Patenformat "Dein Song" (ZDF) den Preisträger. Die Wahl des Publikums fiel auf Wincent Weiss. "Vielen Dank an die Kids, die für mich gevotet haben. Ich fühle mich echt geehrt," meldet er sich per Videobotschaft.Groß war auch die Freude in der Award-Kategorie "KiKA Lieblingsmensch", die von Schauspielerin Mylee Sattler-Johnson präsentiert wurde. Gewinner Tobias Krell aka "Checker Tobi" (BR) grüßt begeistert aus Madagaskar: "Ich bedanke mich bei allen, die dafür gesorgt haben, dass ich heute den 'KiKA Award' gewinnen konnte."Einen Höhepunkt bildete die Verleihung des KiKA Awards "Engagement", für das "logo!" (ZDF) mit Linda Fuhrich Pate stand. Kinder und Jugendliche konnten sich mit Projekten bewerben, die sich für ein besseres Zusammenleben einsetzen. Die Trophäe sicherte sich "Retterherzen". "Wir freuen uns riesig, gemeinsam mit unserem gesamten Team. Unser Preisgeld investieren wir in neue Projekte und das 'K' bekommt einen ganz besonderen Platz in unserer Vitrine".Bei der Verleihung der KiKA Awards wurden nicht nur die Kategorien ausgezeichnet, sondern auch Preise an junge Fans unter den 400 Kindern im Studiopublikum vergeben. Für Stimmung sorgten die Show-Acts Luca Hänni, Kati K, Malik Harris und das Duo HE/RO.Im Anschluss an die Preisverleihung konnte das Publikum auf kika.de "KiKA Award 2024 - Das Live-Konzert" von Songwriter Malik Harris live aus dem "KiKA Award"-Bus genießen, das am 20. November 2024 um 20:35 Uhr bei KiKA gezeigt wird.Der "KiKA Award" ist eine Produktion von Riverside Entertainment im Auftrag von KiKA, ZDF und ARD/SWR. Regie der Live-Show übernahm Frederik Schnitzler; Autor der Show war Dieter Ochs. Verantwortliche Redakteurinnen bei KiKA waren Ricarda Kudernatsch und Steffi Warnatzsch-Abra. Für die ARD war Nicolas Caspar (SWR) und für das ZDF Dorothee Herrmann verantwortlich.Der "KiKA Award" wird nach ökologisch nachhaltigen Standards produziert und trägt das Label Green Motion.Weitere Informationen finden Sie auf kommunikation.kika.dePressekontakt:Pressekontakt:FOOLPROOFED GmbHMarkus Hermjohannesmarkus@foolproofed.deJana Brockebrocke@foolproofed.deWeitere Informationen:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationGothaer Str. 3699094 ErfurtTelefon: +49 361.218-1827E-Mail: kommunikation@kika.dekommunikation.kika.deOriginal-Content von: KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6535/5909941