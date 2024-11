Aktuelle Updates von KaneAI unterstützen Teams, um effizienter und mit größerer Flexibilität zu testen und es ihnen zu erleichtern, qualitativ hochwertige Software zu liefern

LambdaTest, eine führende cloudbasierte einheitliche Testplattform, hat eine Reihe neuer Funktionen für KaneAI eingeführt den weltweit ersten End-to-End-Softwaretest-Agenten, der entwickelt wurde, um das Testerlebnis weiter zu optimieren und zu verbessern. Diese Updates führen erweiterte Funktionen im Web, bei API-Schnittstellen und beim Mobile App Testing ein und machen KaneAI zu einer All-in-One-Lösung für Entwicklungs- und Qualitätstechnikteams mit dem Ziel, die Qualität schnell zu optimieren.

Zu den wirkungsvollsten neuen Funktionen gehört die Unterstützung von Tests nativer Anwendungen auf Android- und iOS-Geräten, indem sie Teams in die Lage versetzen, mobile Anwendungen direkt innerhalb von KaneAI zu testen, um Automatisierungsskripte zu erstellen. Dieser Zusatz bietet eine größere Abdeckung und Konsistenz sowohl in mobilen als auch in Webumgebungen, was in der heutigen Multiplattform-Landschaft wesentlich ist.

Mithilfe der neuen JavaScript Execution Funktion können Nutzer das maßgeschneiderte JavaScript innerhalb ihrer Webtests ausführen und ergänzen, da sie zusätzliche Kontrolle und Flexibilität zum Testen einzigartiger Szenarien bietet. Mit dem neuen Scroll in Element Support Merkmal können Tester jetzt problemlos mit versteckten oder dynamischen Inhalten innerhalb bestimmter Bereiche einer Seite vollständig auf Grundlage einer natürlichen Sprache interagieren und werden somit bei der Bewältigung von Herausforderungen in komplexen Web-Layouts unterstützt.

KaneAI enthält nun auch die Funktion API Testing Support. Dadurch können Teams das Backend direkt testen, um sicherzustellen, dass sowohl das Frontend als auch das Backend reibungslos zusammenarbeiten. Darüber hinaus können die Tests mit der neuen Variablenfunktion aus der Anwendung heraus an verschiedene Eingaben angepasst werden. Dies erleichtert den Umgang mit verschiedenen Szenarien.

Für diejenigen Teams, die Tests an bestimmten Orten oder in bestimmten Umgebungen durchführen müssen, bietet KaneAI auch Unterstützung für die Weiterleitung des Datenverkehrs von verschiedenen Standorten und lokalen Tunnel-Interfaces aus. Damit können die Benutzer lokale Bedingungen nachahmen oder Tests in verschiedenen Regionen durchführen, um einen besseren Überblick zu erlangen, wie die Leistung der App weltweit zu beurteilen ist.

KaneAI erleichtert es jetzt Entwicklern durch automatisches Erstellen von Testskripten für Selenium Java, ein beliebtes Tool, das beim Testaufbau Zeit spart. Darüber hinaus können Teams mithilfe der neuen Jira Integration Funktion problemlos Testpläne und -fälle von Jira einbringen, indem Tests und Projektmanagement synchron gehalten werden und der Arbeitsablauf vereinfacht wird.

"Mit diesen aktuellen Updates revolutionieren wir die Art und Weise, wie Teams an Tests herangehen, indem sie durch KI intelligenter und intuitiver werden", so Mayank Bhola, Mitbegründer und Head of Products bei LambdaTest. "Die neuen Funktionen von KaneAI stärken Teams, indem sie den Testerstellungsprozess durch natürliche Sprache vereinfachen. Dies ermöglicht die nahtlose Erstellung nicht nur von Benutzerschnittstellentests, sondern auch von Backend-Tests durch JavaScript-Ausführungen und umfassende API-Validierungen. Darüber hinaus erweitert KaneAI seine Unterstützung über Webtests hinaus, die das Testen nativer Anwendungen auf echten mobilen Geräten umfassen, um ein ganzheitliches Testerlebnis zu gewährleisten. Diese Fortschritte ermöglichen es den Teams, hochwertige Software schneller und effizienter zur Verfügung zu stellen, indem sie sich auf das Wesentliche konzentrieren können."

Diese Aktualisierungen von KaneAI machen den Agenten zu einer umfassenden Testlösung für Teams, die die Genauigkeit, Flexibilität und Effizienz ihrer Automatisierungsbemühungen steigern möchten. LambdaTest definiert die Möglichkeiten KI-gestützter Testgenerierung und -automatisierung immer wieder neu, indem die Entwicklungsteams unterstützt werden, zuversichtlicher auf schnellere und zuverlässigere Versionen umzusteigen.

Um mehr über diese Funktionen zu erfahren, besuchen uns bitte unter https://www.lambdatest.com/kane-ai

Über LambdaTest

LambdaTest ist eine intelligente und omnichannel-fähige Software-Qualitätssicherungsplattform, die es Unternehmen ermöglicht, die Markteinführungszeit durch KI-gestützte, cloudbasierte Testentwicklung, -orchestrierung und -ausführung zu verkürzen. Über 10.000 Unternehmenskunden und mehr als 2 Millionen Benutzer in über 130 Ländern verlassen sich bei ihren Testanforderungen auf LambdaTest.

Browser App Testing Cloud ermöglicht Nutzern die Durchführung sowohl manueller als auch automatisierter Webtests und Tests mobiler Apps auf mehr als 5000 Browsern, echten Geräten und Betriebssystemumgebungen.

HyperExecute unterstützt die Kunden, Testgitter in der Cloud unter beliebigen Rahmenbedingungen auszuführen und zu orchestrieren und die Sprache mit rasanter Geschwindigkeit zu programmieren, um die Zeit für Qualitätstests zu verkürzen und die Entwickler zu unterstützen, Software schneller entwickeln zu können.

Weitere Informationen finden Sie unter https://lambdatest.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20241115554418/de/

Contacts:

press@lambdatest.com