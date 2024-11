Krypto News: Experte sieht 795 % Potenzial für Cardano

Cardano steigt um 17,5 Prozent in den letzten 24 Stunden. Rund 50 Prozent konnte ADA in den letzten sieben Tagen an Wert gewinnen. Damit verdient sich der native Coin der bekannten Layer-1-Blockchain wieder einen Platz in der Top 10 des Kryptomarkts. Die aktuelle Bewertung beläuft sich auf rund 23 Milliarden US-Dollar. Damit ist Cardano heute der beste Top 10 Coin.

Während Bitcoin langsam wieder Stärke aufbaut, performt ADA den breiten Markt mitunter deutlich aus. Doch der jüngste Kursanstieg könnte erst der Anfang einer größeren Neubewertung sein.

Krypto-Experte wird bullisch: Massives Potenzial für ADA

Der renommierte Analyst Ali Martinez prognostiziert nämlich für Cardano ein erhebliches Kurspotenzial von 795 Prozent. Basierend auf historischen Zyklen erwartet er, dass ADA bis September 2025 einen Kurs von 6 US-Dollar erreichen könnte. Aktuell notiert ADA bei etwa 0,665 US-Dollar. Martinez stützt seine Einschätzung auf Muster aus früheren Marktzyklen, die auf einen signifikanten Anstieg hindeuten. ADA wäre trotz Stellung als Top 10 Coin weiterhin ein potenzieller Vervielfacher für das eigene Krypto-Portfolio.

Fantasie der Massenadoption könnte Cardano hier aktuell zugutekommen und trieb wohl zuletzt den Kurs an. Denn möglicherweise wird Cardano als vertrauenswürdige Layer-1-Blockchain schon bald von der US-Regierung genutzt, um Wahlen sicherer zu gestalten. Die immer wieder angedeutete Nähe von Cardano-Gründer Hoskinson zu einer Trump-Administration könnte hier Anstoß für eine größere Neubewertung sein. Schließlich spielt der Markt aktuell das Narrativ der politischen Adoption, mit Chancen für ADA.

So Cardano fam, we going to $3 or what?

Cardano Alternative: 1,9 Mio. $! Flockerz startet dezentralen Meme-Coin

Cardano gilt als Vorreiter für Dezentralität unter den etablierten Altcoins. Mit der Einführung einer vollständig dezentralen Governance plant Cardano, die Entscheidungsgewalt komplett in die Hände der Community zu legen. Diese Entwicklung hebt es von vielen Konkurrenten ab, die oft zentralisierte Strukturen aufweisen. Dennoch setzen auch andere Projekte zunehmend auf Dezentralität, um ihre Attraktivität zu steigern.

Flockerz hat sich hier im November 2024 als einzigartiger Meme-Coin etabliert, der durch einen dezentralen Ansatz und starke Community-Beteiligung auffällt. Das Projekt stellt die DAO "Flocktopia" ins Zentrum seiner Strategie und ermöglicht Token-Inhabern, aktiv an der Zukunft des Coins mitzuwirken. Diese dezentrale Struktur grenzt Flockerz deutlich von zentralisierten Meme-Coins ab, indem sie demokratische Prinzipien in den Entwicklungsprozess integriert. Damit könnte Flockerz eine Art Cardano des Marktsegment der Meme-Coins sein.

Besonders wichtig dafür ist das "Vote-to-Earn"-Modell, bei dem Community-Mitglieder durch Abstimmungen FLOCK Tokens verdienen können. Diese Belohnungsstruktur motiviert Nutzer nicht nur zur Teilnahme, sondern schafft auch eine enge Verbindung zwischen dem Projekt und seinen Unterstützern. Etwa 25 Prozent der gesamten Token-Allokation sind speziell für diese Belohnungen reserviert, während ein weiterer gleich großer Anteil für Staking-Belohnungen vorgesehen ist.

Flockerz kombiniert geschickt die virale Natur von Meme-Coins mit einer ernsthaften Governance-Strategie. Der dezentrale Charakter des Projekts minimiert die Risiken, die oft mit zentralisierten Teams oder Risikokapitalgebern verbunden sind. Denn bei vielen Meme-Coins profitieren nur Insider vom Pump. Mit einem innovativen Ansatz und der klaren Vision, eine engagierte Gemeinschaft aufzubauen, könnte Flockerz ein Vorbild für zukünftige Meme-Coins sein.

Anleger, die FLOCK Token im Presale erwerben, können sofort vom Staking profitieren. Dieses bietet aktuell eine Rendite von rund 1050 Prozent APY. Dafür besuchen sie die Website, verbinden das Wallet und tauschen dann ETH, BNB oder USDT gegen FLOCK. Ferner wird in rund 24 Stunden der Preis schon wieder angehoben, womit für maximale Buchgewinne Eile geboten ist.

