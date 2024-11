Solana-Mainstream-Adoption? 91 % der neuen Coins starten auf der SOL-Chain!

Wieder einmal hat es Solana geschafft, bei einem neuen Wert der On-Chain-Parameter die Führung zu übernehmen. Denn mittlerweile werden die meisten neuen Kryptowährungen auf der Blockchain erstellt. Ob es sich dabei um seriöse Projekte oder sogar eine potenzielle Gefahr handelt, wollen wir im folgenden Beitrag näher erörtern.

Solana dominiert die Anzahl neu erstellter Coins

Während Solana als Layer-1 bei der Anzahl der neu gestarteten Coins bis zum Jahr 2023 nur ein Nischendasein führte und auf einen Anteil von maximal 1,88 % der täglich erstellten Token gekommen ist, hat sich das Bild mittlerweile stark verändert.

Bereits im Jahr 2023 hat die Dominanz der BNB Smart Chain abgenommen, welche zunächst aufgrund der hohen Gebühren und der niedrigen Geschwindigkeit einen großen Anteil der neu startenden Coins von Ethereum abgezogen hat.

Während Ethereum durch die Umstellung von Proof-of-Work auf Proof-of-Stake im Jahr 2022 wieder Anteile zurückgewinnen konnte, hat sich auch Solana zunehmend etabliert. Bereits Anfang des Jahres 2023 wurde der erste Anstieg bis auf einen Marktanteil von 8,28 % gesehen.

Der wirkliche Durchbruch gelang allerdings zum Jahresende, als dieser sprungartig auf bis zu 68,35 % gestiegen ist und somit alle anderen Blockchains zusammen übertraf. Zwar ist dieser im August 2024 bis auf 24,6 % gesunken, jedoch hielt diese Korrektur nur wenige Wochen an.

Anteil der täglich neu erstellten Coins nach Blockchain | Quelle: The Block

Seitdem hat Solana den Anteil der täglich neu erstellten Coins sogar auf 87,89 % gesteigert und somit alle anderen Chains bei Weitem übertroffen. Eine solche Leistung gelang zuletzt der BNB Smart Chain vor Jahren und davor Ethereum.

Ebenso gibt es noch einige andere On-Chain-Daten und sich überschlagende Höchststände, welche die Frage aufkommen lassen, ob es sich bei Solana schon um die zweitwichtigste Kryptowährung nach Bitcoin handelt.

Dies ist vorwiegend die Anzahl der täglich aktiven Wallets und Transaktionen pro Tag, welche ebenfalls beide stark gestiegen sind. Aber auch die Gebühreneinnahmen haben dadurch bedeutend zugenommen.

Anzahl der aktiven Wallets und Transaktionen auf Solana pro Monat | Quelle: Artemis

So konnte Solana die Anzahl der neu erstellten Coins steigern

Die Entwicklung der Solana-Blockchain ist in mehrerlei Hinsicht beeindruckend, was sich auch an dem Aufstieg wie ein Phoenix aus der Asche erkennen lässt. Zurückzuführen ist die hohe Nachfrage primär auf den Sektor der Memecoins, von denen in diesem Jahr 75 % erstellt wurden. Dies unterstreicht ebenso wie die hohen Suchanfragen auf CMC den derzeitigen Boom.

Auch auf anderen Blockchains zeigt sich ein vergleichbares Bild. Betrachtet man etwa den geschätzten Anteil der neu erstellten Memecoins mit einem Preis unter 0,10 USD, so machen diese laut Dune 57,18 % des DEX-Volumens von Solana, 46,77 % von BNB Smart Chain, 25,74 % von Base Chain und 17,78 % von Ethereum aus, wobei es bei den Layer-2s sogar noch weniger sind. Insgesamt soll es hingegen nur 33,5 % des Volumens sein.

Geschätzter Anteil der Memecoins des DEX-Volumens der Chains | Quelle: Dune - @jhackworth

Dennoch verdeutlicht dieser Vergleich, dass vor allem Solana und die BNB Smart Chain einen großen Anteil ihrer Netzwerkaktivität einbüßen würden, sofern das Interesse an den Memecoins eines Tages wieder abnehmen sollte. Denn bisher war noch kein Trend von Dauer, was sich über die letzten Jahre an unter anderem NFTs, Metaverse und vielem mehr erkennen ließ.

Bei einem Solana-Investment sollten Investoren allerdings auch die Nachhaltigkeit im Auge behalten. Denn diese Entwicklung wird nicht ewig anhalten. Überdies deuten die Hinweise darauf hin, dass es sich bei einem Großteil dieser Transaktionen und Wallets lediglich um Washtrades von Betrügern handelt.

Allerdings bedeutet selbst ein nachlassendes Interesse an den sich weiterentwickelnden Memecoin noch kein Ende für Solana. Denn die Blockchain expandiert in unterschiedlichsten Sektoren wie Gaming, KI, DeFi, Memecoins und mehr. Überdies machen die Memetoken zwar einen hohen Anteil der Transaktionen, jedoch mit 39,8 % schon deutlich weniger in USD aus.

Laut den Angaben von CoinGecko soll Solana zuletzt auch die Kryptowährung gewesen sein, welche das meiste Interesse der Investoren erweckt hat. So fielen 38,79 % der Suchanfragen auf Solana, 16,81 % auf Base, 10,76 % auf Ethereum, 6,20 % auf TON, 4,83 % auf Sui und 4,12 % auf der BNB Smart Chain.

Dennoch sollten Investoren sicherheitshalber die On-Chain-Daten von Solana und das Interesse an den Memecoins überwachen. Derzeit scheint es auf einen Memetoken-Superzyklus hindeuten, was sich natürlich auch sehr positiv auf den SOL-Coin auswirken würde. Dennoch ist an den Finanzmärkten nichts in Stein gemeißelt.

Pepe Unchained könnte Solana bald die Netzwerkaktivität kosten

Der Markt der Memecoins ist stark umstritten, was sich nicht nur an der Anzahl von gestern mehr als 37.000 neu gestarteten Memetoken erkennen lässt. Ebenso haben die Entwickler die Gebühreneinnahmen von Pump.Fun erkannt, welche zeitweise die nächste 24 DeFi-Protokolle zusammen übertroffen haben.

Auf dieses Potenzial möchte auch Pepe Unchained mit seinem optimierten Memecoin-Ökosystem inklusive Skalierungslösung aufbauen, welches sich die explodierende Nachfrage und die Goldrauschstimmung in diesem Sektor zunutze machen will. Allerdings handelt es sich dabei um mehr als nur ein weiteres Projekt, das die Gewinne privatisiert.

Stattdessen verfolgt es eine für einen Community-Memecoin passendere Strategie. So soll es ein Projekt aus der Memetoken-Gemeinschaft und für diese sein. Deshalb erhalten Interessierte nun auch selbst die Möglichkeit, in eine Memecoin-Infrastruktur zu investieren, um von der hohen Nachfrage nach diesem Sektor zu profitieren.

Allerdings ist dies nicht der einzige Vorteil, welcher zudem große Kapitalflüsse begünstigt, wie sich im Presale mit 31,78 Mio. USD schon gezeigt hat. Ebenso unterscheidet es sich von seinem Marktführer durch ein für den Memecoin-Sektor optimiertes Angebot, welches aus den Fehlern der Vorgänger lernen kann.

Genauere Details über das eigene Pepe Pump Pad wurden bisher nicht bekannt gegeben. Es soll allerdings von Pump.Fun inspiriert und verbessert worden sein. Möglicherweise kann es über dezentrale Identitäten Washtrades unterbinden und die Nutzererfahrung verbessern sowie über DAOs und Tokentresor für nachhaltigere Kryptoprojekte sorgen wie Flockerz.

Auf jeden Fall entwickelt es ein vielseitigeres Angebot für unterschiedliche Einnahmeströme. Zu dem Sortiment zählen neben dem eigenen Launchpad auch eine DEX, ein nahtloser Überbrückungsdienst, eine Staking-Funktion und ein Block-Explorer mit Analysefunktionen.

Bereits der nutzlose Pepe konnte seinen Investoren lebensverändernde Renditen bescheren, da er seit seinem Start um 207,32 Mio. % gestiegen ist. Selbst mit nur einem kleinen Stück dieser Rally hätten Investoren bereits eine lebensverändernde Rendite erzielen könnten. Mit der optimierten Version könnte sich nun hingegen eine noch größere Chance bieten.

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.